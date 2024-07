Italian Innovation Roadshow: Spacetech protagonista della quarta tappa

Si fermerà a Bari, per la sua quarta tappa, l’Italian Innovation Roadshow. Nato in collaborazione con Open Italy, il programma di co-innovazione di ELIS Innovation Hub e Premio 2031, intende diffondere la cultura dell’Open Innovation sul territorio italiano e sensibilizzare le comunità locali su dati, modelli e best practice nel campo dell’innovazione imprenditoriale.

L’evento è organizzato InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem, l’Associazione no profit e super-partes che rappresenta e unisce la filiera dell’innovazione italiana.

La tappa di Bari dell’Italian Innovation Roadshow, patrocinata dalla Regione Puglia e realizzata in partnership con The Qube, SprintX e Digital Tech Lecce, con il supporto di Puglia Women Lead come media partner, avrà un focus sull’Open Innovation nel settore Spacetech e vedrà la partecipazione di importanti centri di innovazione, corporate e startup.

“La quarta tappa del nostro Roadshow affronterà una tematica che sta raccogliendo sempre più interesse nell’ambito dell’innovazione. A Bari, il 30 luglio, parleremo di spacetech, comparto che in Italia ha raggiunto un valore di 852 milioni di euro nel 2022. Le startup italiane del settore, inoltre, hanno raccolto 92 milioni di euro dal 2016, posizionando il nostro Paese come quarto in Europa per numero di startup. Ma possiamo fare di più”, dichiara Giorgio Ciron, Direttore di InnovUp. “Nell’ultimo periodo abbiamo osservato importanti novità nel settore. Pensiamo, ad esempio, al round di investimento da 2,6 milioni di euro chiuso recentemente da Revolv Space, startup supportata dall’Agenzia Spaziale Europea con sede a Torino. CDP Venture Capital, poi, ha inserito il comparto tra gli ambiti e le tecnologie più strategiche per il Paese, verso cui indirizzare investimenti di tipo diretto per sostenerne i progetti. Non da ultimo, nel mese di giugno è stata approvata la prima legge italiana sullo spazio, la quale prevede un Fondo pluriennale per la Space Economy che mira a promuoverne le attività, oltre a norme speciali per agevolare l’attività di pmi e startup. In totale, l’Italia prevede di investire circa 7,3 miliardi di euro per i programmi spaziali fino al 2026, segnale che l’intera industria spaziale italiana vedrà una crescita significativa”.

Il programma della quarta tappa dell’Italian Innovation Roadshow

Ore 17:45 || Accrediti presso Padiglione Regione Puglia, Ingresso Monumentale – Fiera del Levante

Ore 18:00 || Introduzione – Open Innovation e CVC in Italia | Giorgio Ciron, Direttore – InnovUp

Cristiano Seganfreddo, Presidente Premio 2031

Saluti istituzionali:

Alessandro Delli Noci, Assessore Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili – Regione Puglia

Andrea Vernaleone, Vice Direttore – Puglia Sviluppo

Cristina Angelillo, Presidente – InnovUp

Round table a tema #abilitatori e centri di innovazione spacetech:

Vanessa Coppola, Head of Innovation & Corporate Venturing – The Qube

Diego Antonacci, Co-Founder & CEO – SprintX

Mario Leonardo Erario, Aerospace Engineer – DTA Distretto Tecnologico Aerospaziale

Anna Amati, Co-founder & General Partner – EUREKA! Venture

Modera: Liliana Corvino, Founder – Digital Tech Lecce & Investor

Relations Manager – Ventive Group

Keynote

Augusto Cramarossa, Responsabile Unità Coordinamento Area

Strategica e Space Economy – ASI

Round Table a tema #aziende spacetech:

Jonata Puglia, CEO – Leaf Space

Alberto Chiozzi, CEO, Chairman & Founder – SunCubes

Ilario Lagravinese, CMO & Co-Founder – REA Space

Davide Giardino, Director Business Development & External Relations – G-nous

Massimo Zotti, Head of Government & Security Strategic Business Unit – Planetek Italia

Modera: Giorgio Ciron, Direttore – InnovUp

Conclusioni: Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento

Sviluppo Economico – Regione Puglia e Angelo Coletta, Founder e CEO

– Zakeke & Past President – InnovUp

19:30 || Aperitivo di networking

La partecipazione all’Italian Innovation Roadshow è gratuita con iscrizione obbligatoria al seguente link.