Kirey Advisory offre consulenza end-to-end

Kirey Group, tra le principali aziende leader italiane nell’ambito della digital transformation, annuncia la nascita di Kirey Advisory, legal entity indipendente ed interna al gruppo.

Specializzata nell’offerta di servizi di consulenza all’avanguardia, principalmente nei settori Banking e Insurance, e spaziando dal business design all’IT transformation, Kirey Advisory porta sul mercato una capacità di copertura end-to-end finalizzata a supportare le aziende nell’adozione di nuovi modelli di business data-driven, forti delle innovazioni tecnologiche più recenti.

Ma soprattutto, con Kirey Advisory esordisce un nuovo modello di consulenza, basato su forti competenze funzionali, sviluppate tramite un team che integra Senior Advisor con esperienze maturate ai vertici delle principali aziende italiane ed internazionali e consulenti che combinano skill specifiche di settore ed expertise di business, processi, prodotti, innovazione, data valorization e security.

La consulenza end-to-end di Kirey Advisory

Mediamente, in tutto il mondo, i progetti di trasformazione che registrano ritardi e/o extra budget si attestano intorno al 70%. Le ragioni che contribuiscono a tale dato sono diverse, ma una delle principali risiede nella segmentazione della value chain del progetto, in cui spesso le competenze funzionali combinate con le esperienze di conduzione di complessi progetti IT ne possono migliorare significativamente le performance.

In questo contesto, i servizi di Kirey Advisory, grazie alla complementarità con l’offering di Kirey Group, spaziano dalla consulenza strategica a quella operativa, dalle attività di analisi allo sviluppo dei business plan e dei disegni applicativi, fino alla parte realizzativa, in un range tematico che passa dal Business Design, alla Data Governance & Security, fino al Risk & Compliance, mettendo a disposizione anche metodologie proprietarie.

Con sede a Milano, Kirey Advisory ha già avviato il proprio percorso consulenziale, portando sul mercato la sua value proposition end-to-end per la Digital & Business innovation dei propri clienti.

Dichiarazioni

“Kirey Advisory costituisce la nuova finestra di dialogo e di business development di Kirey Group con i propri clienti, ma è anche una Legal Entity a sé stante, contraddistinta dalla presenza di un team di esperti con conoscenze settoriali approfondite e un’elevata specializzazione su prodotti e servizi del mondo Banking e Insurance”, dichiara Vittorio Lusvarghi, CEO di Kirey Group. “Ai fini di un’innovazione evolutiva costante, l’impresa riflette una Teal organization, caratterizzata da una managerialità diffusa, flessibile e decentralizzata, tramite la quale è possibile coinvolgere il best next team sulle progettualità assegnate dai clienti. In questo modo, siamo certi di poter rispondere alle esigenze del mercato in modo ancora più completo, dalla consulenza al supporto operativo nei progetti IT”.