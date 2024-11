Insiel supera la complessità di rete con Kirey Group e IP Fabric

Kirey Group e IP Fabric sono i partner scelti da Insiel, azienda pubblica incaricata della gestione del network IT della regione Friuli Venezia-Giulia, per superare la complessità gestionale della propria rete, ottimizzare il proprio multi-vendor overload e implementare un nuovo livello di network automation.

Grazie alla collaborazione, oggi l’azienda ha una visione olistica completa del proprio network, attraverso un modello digitale dell’intera rete che riproduce il comportamento reale di un ambiente multi-vendor di alta complessità.

Una sfida tutta moderna per Insiel: comprendere la propria rete

Oggi, organizzazioni di tutti i tipi stanno abbracciando una strategia di trasformazione digitale, ma se la rete aziendale è un asset che viene dato ormai per scontato, spesso le aziende sperimentano ostacoli legati a performance ed efficienza, dovuti proprio alla complessità della rete.

Insiel, da 50 anni responsabile della gestione della rete a supporto delle esigenze informatiche della pubblica amministrazione del Friuli Venezia-Giulia, tra cui sanità, istruzione ed enti locali, stava affrontando un simile scenario, con un network ecosystem di oltre 3.000 device, 3.500 virtual server e oltre 60.000 mailbox, ulteriormente complicato dalla compresenza di molteplici software vendor.

Date le dimensioni, la portata e la natura multi-vendor della rete di Insiel, la rete aveva ormai raggiunto un alto livello di complessità. Con il tempo, era diventato sempre più difficile gestirla manualmente, soprattutto quando si trattava di implementare delle modifiche.

Insiel aveva quindi bisogno di un modo migliore e più efficiente per comprendere il comportamento della rete e l’impatto degli interventi sul suo ecosistema, uno strumento innovativo che, a partire da una potente discovery automatizzata degli asset di rete, permettesse di creare un modello della rete stessa e si potesse utilizzare per sincronizzare e federare altri sistemi, mantenendoli aggiornati e cooperando con essi.

Quando la Network Assurance diviene Business Assurance: i vantaggi di IP Fabric

Avendo già lavorato insieme per diversi anni, Kirey Group, azienda specializzata in progetti di trasformazione digitale, ha potuto comprendere rapidamente le esigenze del team Insiel.

Dopo una attenta analisi degli strumenti disponibili sul mercato, Kirey Group ha scelto di suggerire al proprio partner la network assurance platform del solution provider IP Fabric, che, attraverso la discovery automatizzata, è in grado di recuperare l’inventario dei dispositivi, la topologia, le configurazioni e lo stato della rete, comportandosi come un Network Engine e collegandosi tramite CLI, o dagli ambienti SDWan e Cloud tramite API.

I processi di IP Fabric sono in grado di scoprire in modo intelligente oltre 3.000 nodi dell’infrastruttura di rete all’ora, raccolgono più di 2.000 dati di configurazione e sono operativi per ogni nodo di rete attivo.

IP Fabric ha dunque fornito a Insiel diverse topologie di rete, complete di dati normalizzati tra i vari fornitori, permettendo all’azienda di ottenere una vera e propria “source of truth” sullo stato del proprio network.

Grazie al potenziale della piattaforma IP Fabric e alla guida costante ed esperta fornita da Kirey, Insiel si trova nella posizione ideale per continuare a ottimizzare il funzionamento della propria rete.

I benefici riscontrati da Insiel

Ora l’organizzazione è in grado di vedere la rete nel suo complesso, anziché nella somma dei suoi componenti, e di comprendere più a fondo le relazioni tra i dispositivi e il flusso dei pacchetti attraverso la rete, senza dover utilizzare altre piattaforme per trovare informazioni sui diversi prodotti dei fornitori.

Con l’implementazione della piattaforma IP Fabric, Insiel inoltre può verificare immediatamente se le modifiche apportate al data center hanno avuto l’effetto desiderato grazie a snapshot di rete automatizzati, indagare in modo più proattivo sulle potenziali “criticità” della rete grazie a rapporti di rete consolidati che sostituiscono le precedenti indagini manuali e sfruttare l’approccio API-first di IP Fabric per automatizzare le attività della rete che in precedenza richiedevano molto tempo come i CVE check e il cable management.

Dichiarazioni

“Kirey ha preso l’iniziativa di presentarci IP Fabric. Ci hanno aiutato a capire, fin dall’inizio, quali potevano essere le potenzialità e hanno compreso quali erano le nostre esigenze fin da subito. Oggi, con una visione migliorata, a partire dai singoli dispositivi, Insiel può verificare il successo post-cambiamento a livello granulare; e invece di indagare manualmente su intere sezioni della rete attraverso controlli periodici, gli operatori di rete possono generare istantaneamente report codificati a colori, che ci aiutano immensamente durante i processi di risoluzione dei problemi”, dichiara Aldo Martinuzzi, Team Leader del Network & Security Operations Center di Insiel.

“La partnership con IP Fabric mira a integrare le capacità di network assurance che creano un modello completo e affidabile della rete e facilitano la condivisione del dato tramite l’integrazione e l’utilizzo di API. Recuperare in modo autonomo le informazioni dal campo e integrarsi con le persone che svolgono i processi, consente a Insiel di ottenere una conoscenza profonda della relazione tra tutti i vari elementi che compongono la rete e i sistemi dei clienti. Per noi, questo a sua volta si traduce nella capacità di supportare le aziende in un modo ancora più completo e puntuale davanti a nuovi progetti di crescita e trasformazione”, commenta Francesco Guzzo, DevOps & Automation Manager di Kirey Group.