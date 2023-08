Kyndryl e Veritas: nuove soluzioni per la Data Protection e Recovery

Kyndryl e Veritas Technologies presentano due nuovi servizi, Data Protection Risk Assessment with Veritas e Incident Recovery with Veritas. Pietra miliare dell’alleanza strategica tra Kyndryl e Veritas, questi servizi aiuteranno le aziende a proteggere e recuperare i propri dati critici in ambienti on-premise, ibridi e multi-cloud.

Data Protection Risk Assessment with Veritas viene fornita grazie alla rete di esperti di Kyndryl Consult e offre una valutazione della maturità della cyber resilienza che analizza l’infrastruttura IT e i dati dei clienti rispetto alle best practice del settore. Kyndryl combina il suo framework di resilienza informatica con le soluzioni di data management di Veritas per identificare i rischi, le lacune in ambito cyber resilience e le vulnerabilità di sicurezza. Il modello di implementazione flessibile consente agli esperti di Kyndryl di personalizzare la valutazione sulla base di requisiti, policy e processi unici per ogni tipologia di organizzazione. Inoltre, offre insight unificati in ambienti on-premise, ibridi e cloud, sfruttando data point unici che danno ai clienti la visibilità e le informazioni necessarie a gestire e proteggere al meglio i propri dati.

Incident Recovery with Veritas è un servizio completamente gestito che comprende backup, disaster recovery e cyber recovery. Tra le caratteristiche distintive della soluzione, le funzionalità di gestione autonoma dei dati basata sull’AI che guida l’intelligent automation, l’agilità operativa, l’efficienza su scala e un’esperienza coerente tra i cloud per un rapido ripristino in caso di incidente informatico. La soluzione permette alle aziende di mitigare i rischi e i costi elevati di un data breach sfruttando funzionalità come la protezione air-gapped, lo storage immutabile, il rilevamento delle anomalie e la recovery automation.

“I vantaggi della digital modernization e della migrazione sul cloud sono indiscutibili, ma le aziende devono pianificare i rischi”, ha commentato Kris Lovejoy, Security and Resiliency Global Practice Leader di Kyndryl. “Grazie alla partnership tra Kyndryl e Veritas mettono la propria esperienza pluriennale a disposizione di alcune delle più grandi organizzazioni al mondo per aiutarle a raggiungere la vera cyber resilienza. Queste nuove soluzioni co-sviluppate sono progettate per offrire ai nostri clienti una visione chiara del proprio ambiente attuale, aiutarli a individuare le aree da rafforzare e quindi consolidare il proprio approccio alla sicurezza a lungo termine”.

“Oggi i dati sono distribuiti, il panorama delle minacce è in continua evoluzione e gli attacchi ransomware sono sempre più frequenti, dunque i vecchi metodi per la protezione dei dati sono diventati ormai obsoleti”, ha dichiarato Mike Walkey, Senior Vice President of Global Channels and Strategic Alliances di Veritas. “Kyndryl e Veritas hanno unito la propria esperienza nella gestione degli ambienti IT mission-critical con una tecnologia affidabile per la protezione, il ripristino e la conformità dei dati, così da aiutare le aziende a valutare i rischi e a mantenere i propri dati sicuri, resilienti e conformi”.