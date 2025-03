Legrand: il partner globale per le infrastrutture Data Center

Da anni, l’Italia e il mondo stanno progressivamente orientandosi verso una marcata digitalizzazione, al centro della quale ci sono i dati, che una volta reperiti vengono poi analizzati e trasformati in informazioni. I data center servono per rendere possibili questi processi, abilitando le attività centrali del sistema Paese ma anche tutte quelle piccole attività quotidiane che siamo abituati a compiere, come guardare un film in streaming o effettuare un pagamento online. In sintesi, i Data center sono infrastrutture pensate per abilitare l’innovazione e la crescita, in una parola: il progresso.

Il ruolo dei data center però sta cambiando in maniera molto rapida e le sfide principali riguardano il contenimento dei costi e della loro essenza energivora. Insieme a Giuseppe Caccia, Product Marketing Manager Data Center di Legrand, abbiamo cercato di fare il punto sul mondo dei centri dati indagando lo scenario e la missione e la strategia di Legrand, insieme alla sua proposta tecnologica.

“La complessità̀ dei data center determina molte sfide da affrontare ogni giorno, come ad esempio la continuità̀ di servizio e la scalabilità̀ ma ritengo che senza dubbio la sfida decisiva sia quella energetica legata alla tendenza marcatissima e irreversibile all’incremento della densità̀ di potenza richiesta dai vari applicativi (research and problem- solving, gaming, climate modelling, AI algorithms) – spiega Caccia -. In altre parole, la sfida è quella di garantire che l’energia utilizzata nei data center non superi i benefici ottenuti da questi impianti, in un contesto di crescente attenzione al tema della sostenibilità̀ ambientale. Diventa quindi fondamentale comprendere le risorse energetiche necessarie per i data center e il loro bilancio complessivo: la digitalizzazione è anche una questione di strategia e di adattamento a un mondo in continua evoluzione, non è solo una questione tecnologica”.

All’interno di questo scenario, Legrand supporta le imprese proponendo soluzioni complete per soddisfare i requisiti dei moderni data center. Chi è Legrand e qual è il suo legame con BTicino?

“Legrand è lo specialista globale nel settore elettrico e delle infrastrutture digitali. Il Gruppo offre una gamma completa di soluzioni e servizi su misura per il mercato residenziale, commerciale e industriale. Legrand è presente nel mondo con 90 filiali e uffici commerciali, 38.000 dipendenti, vendite in 180 Paesi e fatturato di circa 9B€ (2024). In Italia il gruppo Legrand ha una presenza storica con il marchio BTicino profondamente legato al territorio.

Attraverso la presenza capillare di BTicino in Italia, il Gruppo ha una solida e storica presenza nel mercato italiano sia in termini di ricerca e sviluppo sia in termini di strutture produttive”.

Legrand Data Center Solutions (LDCS), invece, di cosa si occupa?

“Legrand Data Center Solutions (LDCS) è la divisione del Gruppo Legrand che è specializzata nella fornitura di soluzioni e servizi per le infrastrutture Data Center. Il team di specialisti di LDCS progetta e costruisce soluzioni innovative per il contenimento, la climatizzazione di precisione, l’alimentazione degli apparati attivi, il cablaggio strutturato, la distribuzione di potenza, la gestione degli accessi e la supervisione degli impianti, così da soddisfare ogni esigenza specifica. LDCS offre soluzioni per Data Center affidabili, efficienti e scalabili. Le soluzioni sviluppate con i brand specialistici del gruppo (Minkels, Modulan, Raritan, Starline, Borri, Server Technology, Cablofil, Power Control, Usystems e Zucchini) sono in grado di garantire un uptime ottimale a tutte le attività̀ “mission-critical.

Inoltre, l’integrazione tra la rete commerciale e produttiva europea di LCDS e la forte presenza di ricerca e produzione made in Italy soprattutto in ambito Critical Power, valorizzano e rafforzano ulteriormente l’offerta. Nel nostro Paese, il Gruppo Legrand dispone di undici siti produttivi, nonché́ di centri di competenza, per un totale di circa tremila dipendenti. In Italia, non ci limitiamo solo alla manodopera. Pur facendo parte di una multinazionale, la nostra azienda può̀ essere considerata più̀ italiana di tante altre poiché́, oltre alla produzione, abbiamo anche attività̀ di ricerca e sviluppo ad alto valore aggiunto. L’offerta del Gruppo è fortemente orientata all’innovazione grazie agli importanti investimenti in R&S che consentono di rafforzare la posizione di Legrand in ambiziosi mercati emergenti.

Legrand Data Center Solutions è quindi il partner globale per le infrastrutture Data Center”.

Quali sono i pillar alla base dell’approccio di Legrand?

“Le infrastrutture data center sono ormai decisive nella nostra quotidianità̀ e la garanzia che i data center funzionino in modo efficiente e sicuro, è ormai una priorità̀ per ogni azienda. Grazie a una gamma di innovazioni in materia di connettività̀, infrastruttura fisica, gestione dei cavi, alimentazione e raffreddamento Legrand propone soluzioni complete per soddisfare i crescenti requisiti dei moderni data center. I quattro pilastri sui quali sono progettate le soluzioni Legrand nel mondo dei data center sono continuità̀ di servizio, efficienza energetica, sicurezza e scalabilità̀. li numero crescente di esigenze aziendali e tecniche che i data center devono soddisfare oggi, rende infatti sempre più̀ critico e importante trovare soluzioni flessibili e durature. Un data center moderno deve considerare aspetti come il cloud, la capacità di archiviazione, la riconfigurazione delle installazioni, l’affidabilità̀, la riconfigurazione dei sistemi esistenti e il monitoraggio dei costi operativi”.

Legrand Data Center Solutions che cosa propone per i suoi clienti e quali sono i punti di forza della sua offerta?

“Il punto di forza di Legrand Data Center Solutions consiste nel poter presentare ai clienti una offerta completamente integrata. Legrand, infatti, è in grado di rispondere a tutte le esigenze tecniche operative di un operatore data center che si appresta a installare una nuova infrastruttura. L’offerta di Legrand è in grado di fornire tutto il necessario per l’allestimento del data center sia in ambito Critical Power (trasformatori, bus bar, UPS…) sia in ambito “server Room”(rack server, PDU, Busway cooling, sensoristica). Per gli operatori del mondo Data center Legrand è, dunque, un unico punto di contatto in grado non solo di fornire tutto l’hardware necessario al data center ma in grado di fornire anche supporto e una assistenza specializzata in tutte le fasi di sviluppo del progetto”.

A proposito di assistenza: quali sono i servizi offerti da LDCS?

“Il team di Legrand Data Center Solutions da sempre si distingue per un approccio fortemente orientato al cliente che si traduce in un supporto ti tipo consulenziale per tutte le fasi di sviluppo e realizzazione del progetto. Questo approccio consente di definire la migliore soluzione “su misura” per rispondere alle esigenze specifiche di ogni singolo data center”.

Per chiudere: quali sono i traguardi che intendete tagliare nel corso di quest’anno?

“I nostri obiettivi sono molto sfidanti, il gruppo Legrand considera il settore delle infrastrutture per data center come uno dei principali pilastri di sviluppo strategico globale per i prossimi anni. L’obiettivo per il ’25 è crescere più̀ del mercato, guadagnare quote e consolidare l’immagine di Legrand come protagonista globale sul mercato italiano dei data center”.

Per conoscere meglio Legrand e la sua proposta il prossimo appuntamento sarà̀ al DC Nation: dove si terrà e perché́ è una importante opportunità̀ per chi vuole incontrarvi?

“L’evento DC Nation si terrà il 2 aprile 2025 presso Allianz MiCo – Milano Convention Centre. Questo evento è certamente il più̀ importante appuntamento italiano per gli addetti ai lavori, è un momento imperdibile per chi si occupa di data center che rappresenta una occasione di networking e un necessario momento di pausa e riflessione sul futuro del nostro settore.

Al DCNation verrà presentato un ‘configuratore virtuale’: il Virtual Data Center.

Nell’area espositiva Legrand, i visitatori potranno fare un’esperienza immersiva nel Metaverso del “Virtual Data Center”, la piattaforma di Legrand che consente di visitare il proprio Data Center del futuro!

Legrand Data Center Solutions partecipa a questo evento sin dalla prima edizione e tutto il nostro team sarà̀ presente anche quest’anno”.