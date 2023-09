Lenovo allarga i confini dell’edge computing con il server ThinkEdge SE455 V3. Quest’ultimo si avvale dei nuovi processori AMD EPYC serie 8004 per offrire le migliori prestazioni IA e la massima efficienza energetica disponibili sul mercato e abilitare applicazioni IA all’edge.

Il nuovo Lenovo ThinkEdge SE455 V3 allarga i confini dell’edge computing, combinando i processori AMD EPYC con la tecnologia all’avanguardia di Lenovo per fornire prestazioni, storage e scalabilità migliori del settore. Tutti requisiti fondamentali per eseguire i carichi di lavoro IA più impegnativi all’edge e portare l’innovazione dell’IA direttamente alla fonte dei dati.

Lenovo supporta carichi di lavoro IA ovunque

La crescita esponenziale dei dati generati nell’edge richiede prestazioni di calcolo simili a quelle dei data center, direttamente dove i dati vengono generati. L’infrastruttura edge all’avanguardia abilita esperienze d’uso IA innovative, che migliorano la risposta alle emergenze, la sicurezza pubblica, l’accessibilità, il turismo e la user experience in ambito retail. Lenovo si impegna a supportare i carichi di lavoro IA ovunque, garantendo prestazioni mirate per gli ambienti remoti.

“Continiamo a estendere i confini delle potenzialità dell’edge con innovazioni e design all’avanguardia che portano l’intelligenza artificiale direttamente negli ambienti di lavoro“, commenta Charles Ferland, Vice President e General Manager Edge Computing e Telecom di Lenovo.

“Lenovo ThinkEdge SE455 V3 può contare sugli innovativi processori della serie AMD EPYC 8004 per offrire prestazioni con livelli di efficienza inediti all’edge. Il tutto valorizzando l’intelligenza dei dati e abilitando le applicazioni IA di nuova generazione. Ma anche riducendo il consumo energetico con un design compatto e silenzioso che funziona in modo poco intrusivo anche negli ambienti remoti più complessi“.

Il server edge più potente del mercato

ll nuovo server Lenovo semplifica l’IA all’edge ed è il server edge più potente sul mercato, in grado di supportare anche le applicazioni IA e le funzionalità di consolidamento dei carichi di lavoro più esigenti. Il server supporta anche gli utenti telco che richiedono elevati livelli di prestazioni, grazie alla disponibilità di 64 core per un’efficiente elaborazione radio.

Con l’ultimo nato i clienti possono supportare capacità di calcolo IA avanzate avendo a disposizione la piattaforma GPU più densa del settore e con un form factor edge che, grazie alle dimensioni ridotte rispetto ai server rack tradizionali, consente di ridurre il cost of ownership totale, con il 50% di capacità GPU in più rispetto alle generazioni precedenti.

Dotato di un potente processore ottimizzato per l’edge, il nuovo Lenovo ThinkEdge SE455 V3 offre una capacità storage doppia e il 20% in più in termini di opzioni di accelerazione PCI rispetto ai server edge presenti sul mercato, e questo lo rende la scelta ideale per grandi carichi di lavoro IA.

Il server edge più silenzioso sul mercato

Disponibile con un massimo di 64 core “Zen 4c” ad alta efficienza energetica, è in grado di fornire prestazioni simili a server edge analoghi ma con consumi di energia inferiori fino al 32%. L’esperienza maturata da Lenovo nell’acustica dei server edge consente alla nuova soluzione di fornire elevate prestazioni in termini di elaborazione e al tempo stesso di essere il dispositivo più silenzioso disponibile sul mercato.

“Lenovo è leader per quanto riguarda l’offerta di tecnologie di intelligent edge computing a 360°, fondamentali per aiutare le aziende a implementare e valorizzare l’intelligenza artificiale“, dichiara Lynn Comp, Corporate Vice President, Server Technical Marketing di AMD. “Lenovo ThinkEdge SE455 V3, grazie ai nuovi processori della serie EPYC 8004, ha un design ingegneristico che offre efficienza e prestazioni di calcolo senza precedenti, adattandosi ad un ampio spettro di utilizzi operativi in una grande varietà di ambienti edge.”

Sicurezza e massima potenza di calcolo

Il nuovo server è inoltre dotato di una serie di funzioni di sicurezza fondamentali per la protezione dei dati all’edge. Tra queste: TPM 2.0 all’avanguardia, AMD Infinity Guard integrata e solide funzioni di sicurezza, come il rilevamento crittografato delle manomissioni. Inoltre, una lunetta di bloccaggio impedisce l’accesso alle porte e le viti di sicurezza avanzate proteggono il dispositivo dai furti.

L’intero portafoglio ThinkEdge di Lenovo va oltre il data center per offrire la massima potenza di calcolo edge. Progettato per superare i limiti legati alla ubicazione dei server, Lenovo ThinkEdge fornisce insight in tempo reale. Questo grazie a una maggiore potenza di calcolo e a funzionalità di implementazione flessibili in grado di supportare molteplici carichi di lavoro IA con prestazioni avanzate e design efficiente. La nuova offerta consente di eseguire un’ampia varietà di carichi di lavoro critici con fattori di forma unici, che consentono una facile installazione in spazi ristretti.

Lenovo ha l’ambizione di proporsi come l’unico fornitore che porta l’IA alla fonte dei dati dei clienti. Questo grazie ai server AI-ready, alle soluzioni AI chiavi in mano e all’ecosistema IA Innovators.