Lenovo porta l’AI al centro della FIFA World Cup 2026

Lenovo annuncia il deployment di una piattaforma infrastrutturale basata su Intelligenza Artificiale per la FIFA World Cup 2026 , progettata per supportare distribuzione video IPTV a bassissima latenza, gestione operativa e delivery intelligente dei contenuti su scala globale.

In vista dell’edizione più grande di sempre – che coinvolgerà tre Paesi ospitanti, 48 squadre e fino a 6 miliardi di tifosi – FIFA, broadcaster e operatori potranno contare su un ambiente sempre attivo, progettato per garantire prestazioni elevate e continuità operativa.

In qualità di Official Technology Partner di FIFA, Lenovo implementerà server e soluzioni avanzate presso l’International Broadcast Center di Dallas, fornendo la potenza di calcolo, i dispositivi e le tecnologie AI necessari per supportare la più ampia operazione di broadcast della storia del torneo. Oltre 17.000 dispositivi Lenovo e Motorola e più di 200 ingegneri saranno attivi su stadi e centri di allenamento.

IPTV in tempo quasi reale e infrastruttura ad alte prestazioni

Le soluzioni Lenovo consentono di ridurre la latenza della distribuzione IPTV a meno di cinque secondi, permettendo un accesso quasi immediato alle partite e un’esperienza di visione sincronizzata.

I server Lenovo ThinkSystem gestiranno i flussi video provenienti dagli stadi in Nord America, elaborando e distribuendo i contenuti su più canali e oltre 1.000 schermi all’interno delle sedi FIFA. Tifosi, media e stakeholder potranno così accedere ai match in tempo quasi reale da qualsiasi area dell’evento.

Un “AI Nerve Center” per il controllo del torneo

Le tecnologie Lenovo saranno al centro del Technology Command Center di FIFA a Miami e del Tournament Operation Center, veri e propri hub di controllo dove ingegneri e management monitoreranno in tempo quasi reale tutte le operazioni.

Le soluzioni enterprise Lenovo permetteranno di:

monitorare l’intero ecosistema tecnologico del torneo

individuare rapidamente eventuali criticità

intervenire in modo tempestivo per garantire continuità operativa

“L’infrastruttura AI di Lenovo sta ridefinendo l’esperienza della FIFA World Cup, offrendo highlight in tempo quasi reale, visualizzazioni multi-angolo e insight su scala globale”, ha dichiarato Ashley Gorakhpurwalla, President of Infrastructure Solutions di Lenovo.

“Con questa edizione destinata a essere la più grande di sempre, l’efficienza operativa e l’innovazione tecnologica sono fondamentali. Lenovo è un partner chiave per soddisfare i requisiti di latenza richiesti dalla produzione live”, ha commentato Nacho Fresco, Director of Technology di FIFA.

Esperienza tifosi potenziata grazie all’AI

Lenovo introdurrà nuove funzionalità per rendere il gioco più comprensibile e coinvolgente:

avatar 3D dei giocatori generati con AI per interpretare decisioni complesse (es. fuorigioco)

nuove prospettive immersive come la “Referee View”, con riduzione del motion blur fino al 50%

sistemi di navigazione intelligente negli stadi per migliorare i flussi di pubblico

AI e dati per democratizzare l’analisi calcistica

Attraverso la piattaforma FIFA AI Pro, sviluppata con Lenovo AI Factory, tutte le 48 squadre avranno accesso a insight avanzati e analisi tattiche, contribuendo a rendere più equo l’accesso ai dati e alle tecnologie.

Una piattaforma tecnologica end-to-end per il calcio globale

L’investimento nella FIFA World Cup 2026 riflette l’impegno di Lenovo nello sviluppo di soluzioni per ambienti complessi, live e mission-critical. L’azienda integra infrastruttura AI, edge computing, dispositivi e servizi in un modello unificato, consentendo un controllo operativo in tempo reale.