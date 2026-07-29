Leonardo: al via “Digital Horizon” con Microsoft Italia per l’evoluzione digitale del Gruppo

Leonardo amplia la collaborazione strategica con Microsoft Italia e avvia un ambizioso programma che accompagna l’evoluzione digitale del Gruppo attraverso iniziative dedicate all’innovazione degli strumenti e delle modalità di lavoro. Il progetto “Digital Horizon – A New Era of Collaboration”, sviluppato insieme a Microsoft, rappresenta la cornice concettuale di riferimento per l’introduzione della piattaforma di produttività cloud Microsoft 365 e dell’Intelligenza Artificiale generativa all’interno dell’azienda, con l’obiettivo di favorire nuove modalità di collaborazione e supportare l’integrazione progressiva dell’IA nei processi di lavoro, facendo leva sulle potenzialità di Copilot.

Digital Horizon segna un passaggio significativo nel percorso di digitalizzazione di Leonardo, mettendo a disposizione di circa 50.000 persone nel Gruppo i moderni strumenti di lavoro che fanno parte della piattaforma Microsoft Teams, per collaborare in tempo reale e lavorare in mobilità in modo sempre più fluido ed efficace, grazie alla sincronizzazione di documenti e comunicazioni su Microsoft OneDrive e Outlook nel cloud Microsoft. Persone e team potranno, inoltre, avere a disposizione in qualsiasi momento un assistente IA integrato e immerso nel contesto aziendale e far leva su Microsoft 365 Copilot a supporto della creazione, dell’analisi e della sintesi dei contenuti in un perimetro di fiducia e sicurezza.

La collaborazione tra Leonardo e Microsoft non si riflette solo nell’implementazione di tecnologia di frontiera, ma anche nell’attenzione dedicata alla formazione. Il programma accompagna, infatti, le persone di Leonardo ad orientarsi nel nuovo ecosistema digitale, grazie a pillole formative, linee guida, strumenti di supporto come la bussola intelligente “When to Use What”, approfondendo anche le strategie più evolute di prompting e l’introduzione agli agenti IA. Una rete diffusa di colleghi, i “Digital Pioneer”, supporta l’adozione dei nuovi strumenti e lo sviluppo di buone pratiche da condividere in tutta l’azienda.

“La scelta di avviare Digital Horizon nasce dall’esigenza di rendere il modo di lavorare in azienda più connesso e integrato. I nuovi strumenti e l’Intelligenza Artificiale favoriscono la collaborazione, la condivisione delle informazioni e l’innovazione, riducendo il tempo dedicato ad attività ripetitive e permettendo alle persone di concentrarsi su quelle a maggior valore aggiunto“, ha commentato Antonio Liotti, Chief People & Organization Officer di Leonardo. “In questo percorso, la formazione ha un ruolo centrale: non solo per trasferire le competenze necessarie, ma anche per accompagnare le persone nel cambio culturale di approccio e favorire l’adozione di modalità di lavoro più collaborative, agili e innovative.”

“Microsoft Italia supporta Leonardo nell’accelerare innovazione, produttività e collaborazione nei processi quotidiani, mettendo a disposizione la propria tecnologia cloud e IA, in linea con gli elevati standard di sicurezza e protezione delle informazioni del Gruppo”, ha aggiunto Marco Fischetto, Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia. “Ma la tecnologia è solo una parte del percorso di innovazione: perché generi valore reale, deve essere accompagnata dallo sviluppo delle competenze e da una cultura dell’adozione consapevole. Siamo particolarmente fieri di ampliare la nostra collaborazione con Leonardo, accompagnando una realtà chiave per il Pease in un progetto come questo che avrà ricadute positive sui singoli, sull’organizzazione e sul contesto in cui opera e che ci auguriamo possa ispirare molte altre realtà italiane.”