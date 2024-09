Lutech investe in Calabria: entro il 2025 oltre 100 risorse nella sede di Cosenza

Lutech, azienda attiva nel mondo del digitale e dell’Artificial Intelligence, assumerà altre 50 risorse, raddoppiando i numeri e raggiungendo l’obiettivo di oltre 100 dipendenti entro il 2025, come previsto dal piano presentato all’apertura della sede di Cosenza e condiviso con la Regione Calabria.

L’investimento si inserisce nel piano di Lutech nel Sud Italia, che prevede oltre 60 milioni di euro di investimenti in Ricerca e Sviluppo con focus dedicato a soluzioni basate su Intelligenza Artificiale. Già più di 50 i professionisti Lutech nella Regione Calabria, tra neolaureati e senior; e tra questi alcuni dipendenti che, dopo anni in altre parti di Italia, hanno potuto e voluto ritornare a casa.

In quest’ottica, si inserisce anche l’accordo con l’Università della Calabria che nasce con l’obiettivo di facilitare l’acceso al mondo del lavoro per studenti, dottorandi e giovani ricercatori e di creare per loro le migliori opportunità occupazionali. Una collaborazione per costruire insieme percorsi didattici, organizzare attività seminariali e promuovere iniziative che consentano di sperimentare le dinamiche del mondo del lavoro e creare nuovi profili, accompagnando la formazione attraverso la progettazione di corsi ad hoc e tramite l’erogazione di stage e tirocini presso le sedi locali di Lutech.

Contesto dell’annuncio dell’investimento, la presentazione del piano di crescita dell’azienda in Calabria che si è tenuto oggi. Tra i presenti: Giuseppe Di Franco, CEO del Gruppo Lutech, e Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria.

“Quando una grande azienda decide di investire nella nostra Regione è sempre un’ottima notizia per la Calabria, per i suoi giovani, per il tessuto imprenditoriale e per l’intera economia. La filosofia con la quale ho inteso il governo del territorio è proprio quello di attrarre il più possibile investimenti e investitori, creando in Calabria un habitat naturale ideale per le imprese e per i grandi gruppi”, ha dichiarato Roberto Occhiuto, Presidente della Calabria. “Nel caso specifico, Lutech, azienda leader nel settore digitale e dell’Intelligenza artificiale, decide di investire tanti milioni di euro, di assumere in Calabria, e di collaborare positivamente con l’UniCal, uno dei fiori all’occhiello della nostra Regione, un Ateneo che negli ultimi anni – grazie allo straordinario lavoro del rettore Nicola Leone – sta facendo passi da gigante collocandosi tra le Università più importanti del Paese. Questo mix – investimenti, lavoro, conoscenze, innovazione – è ciò di cui il nostro territorio ha bisogno per crescere in modo intelligente, per creare valore, e per dare opportunità.”

“Il piano di Ricerca e Sviluppo e l’impegno per la crescita nel Sud Italia di Lutech proseguono con successo da diversi anni. A partire dall’apertura della sede di Napoli cinque anni fa, che oggi conta 600 dipendenti, abbiamo continuato a investire nel territorio. Tre anni fa abbiamo inaugurato la sede di Bari, dove ora operano oltre 200 professionisti, e Cosenza rappresenta l’ulteriore tassello strategico di questo percorso di espansione”, ha affermato Giuseppe Di Franco, Amministratore Delegato del Gruppo Lutech. “È la dimostrazione di come la cooperazione tra istituzioni, università e aziende permette una crescita reale del territorio, rispondendo efficacemente alle esigenze di crescita del Paese.”