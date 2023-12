Magic Quadrant Gartner 2023: Oracle leader nei servizi di piattaforma cloud strategici

Oracle è stata nominata tra i Leader nel Magic Quadrant Gartner 2023 per i servizi di piattaforma cloud strategici, precedentemente noti come “servizi di infrastrutture e piattaforme cloud” (IaaS e PaaS).

Gartner definisce i “servizi di piattaforma cloud strategici” come offerte di cloud pubblico standardizzate e automatizzate che integrano servizi di infrastruttura (ad esempio, elaborazione, rete e storage), servizi di piattaforma (ad esempio, servizi applicativi e dati gestiti) e servizi di trasformazione (programmi/risorse che aiutano i clienti ad adottare modelli IT orientati al cloud).

“Siamo convinti che questo riconoscimento dimostri ulteriormente la crescita di Oracle in questa categoria chiave e collochi OCI (Oracle Cloud Infrastracture) tra i quattro hyperscaler Leader nel Magic Quadrant Gartner 2023“, ha dichiarato Clay Magouyrk, executive vice president di Oracle Cloud Infrastructure. “La nostra strategia esclusiva di cloud distribuito è progettata per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti e supportare la crescente domanda globale di OCI. Oggi, organizzazioni di tutte le dimensioni e di tutti i settori si affidano a OCI per ottenere la flessibilità, le prestazioni, la scalabilità e la disponibilità di cui hanno bisogno. Grazie alle protezioni di sicurezza integrate di default e al miglior rapporto prezzo-prestazioni rispetto agli altri hyperscaler, ci aspettiamo di continuare a rafforzare la nostra posizione“.

Oracle fornisce servizi IaaS, PaaS – e anche SaaS. Ciò consente a Oracle di offrire ai clienti una maggiore scelta su come e dove eseguire le proprie applicazioni, anche in multicloud o in sistemi distribuiti. Questa flessibilità facilita le organizzazioni nel soddisfare necessità di sovranità dei dati e altri requisiti normativi. Organizzazioni di tutte le dimensioni utilizzano i servizi cloud differenziati di OCI.

Cloud dove e come i clienti ne hanno bisogno

OCI ha recentemente introdotto sul mercato diverse offerte potenziate di cloud distribuito, tra cui Oracle Database@Azure, Oracle EU Sovereign Cloud e MySQL HeatWave Lakehouse su AWS. Inoltre, l’aumento dell’adozione – da parte di Clienti e Partner – di Oracle Alloy, pluripremiata piattaforma di infrastruttura cloud, ha visto clienti come TEAM IM e Nomura Research Institute (NRI) innovare a livello di infrastrutture cloud.

Il modello di cloud distribuito di OCI offre ai clienti gli oltre 100 servizi cloud OCI con prezzi allineati e coerenti e localizzazioni che soddisfano le loro esigenze, garantendo una maggiore flessibilità rispetto ad altri cloud pubblici. Ciò consente a OCI di soddisfare i requisiti anche dei clienti che operano in settori altamente regolamentati. OCI offre attualmente 46 regioni di cloud pubblico in 23 Paesi, tra cui due cloud region “EU Sovereign Cloud” nell’Unione Europea, per soddisfare i requisiti di residenza e sovranità dei dati specifici di questa area. Oracle gestisce anche cloud governativi statunitensi, britannici e australiani separati e cloud region isolate per scopi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Inoltre, i clienti possono eseguire i servizi cloud di OCI nei propri datacenter, mentre i partner possono personalizzare e brandizzare i propri servizi cloud con Oracle Alloy.

L’esecuzione dei carichi di lavoro tra OCI e Microsoft Azure accelera la migrazione al cloud

Oracle Database@Azure sarà disponibile nell’area est degli Stati Uniti a partire da dicembre 2023. Consentirà ai clienti di accedere direttamente ai servizi di database Oracle in esecuzione su OCI, implementandoli nei datacenter di Microsoft Azure. Il nuovo servizio offrirà tutti i vantaggi in termini di prestazioni, scalabilità e disponibilità dei carichi di lavoro di Oracle Database su OCI, combinati con la sicurezza, la flessibilità e i servizi best-of-breed di Microsoft Azure. Microsoft è l’unico altro hyperscaler a offrire OCI Database Services per semplificare la migrazione al cloud, l’implementazione multicloud e la gestione.

AI integrata nelle applicazioni cloud su un’infrastruttura AI di prim’ordine con funzionalità di AI generativa dedicata alle aziende

OCI offre una solida infrastruttura per l’addestramento e il servizio di modelli AI altamente scalabili. Grazie alla partnership con NVIDIA, OCI è in grado di offrire ai clienti supercluster alimentati dalle più recenti GPU del mercato e collegati a una rete “RDMA over converged ethernet” (RoCE) a bassissima latenza. Inoltre, OCI offre ai clienti modelli di intelligenza artificiale generativa ad alte prestazioni che sfruttano gli LLM – modelli linguistici di grandi dimensioni – all’avanguardia di Cohere, opportunamente migliorati grazie alle competenze sui settori verticali e gli insight sui dati, tipici di Oracle. Oracle ha integrato questi servizi di AI generativa nelle sue applicazioni cloud, nelle applicazioni verticali e nella sua gamma database, in modo che i clienti possano trarre vantaggio dalle ultime innovazioni all’interno dei processi aziendali esistenti. Infine, i servizi AI su OCI, tra cui il servizio OCI di AI generativa recentemente introdotto, offrono una serie di servizi con modelli di machine learning precostituiti che rendono più semplice per gli sviluppatori applicare l’AI alle applicazioni e operatività aziendali.

OCI ha ottenuto un costante riconoscimento per i suoi servizi di piattaforma cloud, e recentemente era stata nominata Leader nel Magic Quadrant Gartner 2023 anche per l’infrastruttura ibrida distribuita.