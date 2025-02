Master Data Management: cosa è e perché è vantaggioso per il business?

Nell’articolo che condividiamo oggi, Dario Valsecchi, Senior Consultant di Axiante, illustra i vantaggi dell’adozione delle tecnologie di Master Data Management e l’approccio innovativo all’integrazione e valorizzazione dei dati aziendali offerto da Microsoft Fabric, una piattaforma unificata di data analytics che combina strumenti per la gestione, l’elaborazione e l’analisi dei dati grazie alle funzionalità di Azure Data Factory, Synapse Analytics e Power BI.

Buona lettura!

L’approccio al Master Data Management: i vantaggi di disporre di dati unificati

Le aziende si trovano a dover gestire enormi volumi di dati, spesso disorganizzati e archiviati in repository differenti, e non sempre integrabili. Un fenomeno amplificato dalla continua evoluzione delle sorgenti dati e dei formati, tanto da rendere più complessa un’analisi veloce ed efficace delle informazioni. Al punto che, secondo uno studio di Gartner, il 74% delle organizzazioni è alla ricerca di soluzioni di integrazione e automazione avanzate che migliorino e semplifichino la gestione dei dati.

Largo alle soluzioni di Master Data Management

In questa direzione va letta la crescita dell’adozione di strumenti e soluzioni di Master Data Management (MDM) nelle aziende. Secondo un rapporto di Allied Market Research, il mercato globale dell’MDM raggiungerà un valore di 74,5 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 16,3%.

Il Master Data Management è un insieme di processi e tecnologie utilizzati per gestire in modo centralizzato i dati aziendali, come quelli relativi a clienti, prodotti, fornitori, produzione e dipendenti. L’obiettivo dell’MDM è garantire che queste informazioni siano accurate, coerenti e sempre aggiornate in tutti i sistemi aziendali.

Disporre di questo tipo di soluzioni migliora la qualità e l’affidabilità dei dati, riducendo errori che potrebbero condizionare negativamente decisioni strategiche e operative, e anche il tempo impiegato normalmente per correggere o riconciliare informazioni discordanti tra diversi sistemi.

Un altro significativo beneficio dell’MDM è la conformità alle normative, al GDPR e alle più recenti normative sulla cybersecurity: infatti avere dati ben organizzati e controllati semplifica la gestione della privacy e della sicurezza. Inoltre, con una soluzione di Master Data Management efficace, le aziende possono prendere decisioni più rapide e informate, basandosi su dati affidabili invece che frammentati e incoerenti, oltre che su una visione unificata su uno specifico item. Un ultimo, ma non meno importante vantaggio, è il risparmio sui costi: sebbene l’implementazione di queste soluzioni richieda un investimento iniziale, nel lungo periodo porta a una significativa riduzione delle spese operative.

Microsoft Fabric, un alleato del valore dei dati

In un mondo del business sempre più basato sui dati, adottare un software di Master Data Management rappresenta quindi un prezioso supporto all’innovazione e alla competitività delle imprese. In questo contesto Microsoft Fabric è emerso come una delle tendenze tecnologiche più rilevanti perché in grado di offrire un approccio innovativo all’integrazione, armonizzazione e valorizzazione delle informazioni aziendali.

Microsoft Fabric è una piattaforma unificata di data analytics che combina strumenti per la gestione, l’elaborazione e l’analisi dei dati grazie alle funzionalità di Azure Data Factory, Synapse Analytics e Power BI. Ulteriore punto di forza è OneLake, un sistema di archiviazione dati progettato per centralizzare e semplificare la gestione dei dati aziendali che vengono infatti archiviati in un’unica posizione accessibile da vari strumenti senza necessità di duplicazione, riducendo così la necessità di gestire più data lake separati e quindi ottimizzando i costi e migliorando la governance dei dati.

Questa applicazione è pensata per offrire un’esperienza end-to-end nella gestione del dato, eliminando la necessità di integrare manualmente più soluzioni: un importante vantaggio per le aziende che vogliono ottenere informazioni pertinenti in tempo reale, sfruttando al massimo il valore dei dati e trasformandoli in efficienza e in una risorsa competitiva.

L’importanza di un Digital Innovation Integrator al proprio fianco

L’integrazione di nuove tecnologie non è mai un processo semplice: richiede competenze specifiche, una visione d’insieme e la capacità di adattare le soluzioni alle reali esigenze aziendali. Affidarsi a un Digital Innovation Integrator per implementare soluzioni di Master Data Management come Microsoft Fabric è dunque una scelta che può fare la differenza per le aziende che vogliono sfruttare al meglio questa piattaforma, garantendo un approccio strutturato al progetto e affiancandole in tutte le fasi, dalla progettazione all’implementazione, dal change management alla formazione, fino alla manutenzione.

Inoltre, da un punto di vista tecnico, Microsoft Fabric è una soluzione che unifica dati, analisi e AI, ma per ottenere il massimo dalle sue funzionalità è essenziale che sia ben integrata con l’ecosistema tecnologico aziendale, dai sistemi ERP ai CRM fino agli strumenti di Business Intelligence, e sia coerente con i processi dell’organizzazione. Un partner come Axiante assicura che tutto funzioni in modo armonico, evitando problemi di compatibilità o di disallineamento con le policy aziendali e garantendo che i flussi di dati siano veloci, efficienti, sicuri e conformi alle normative. Tutti aspetti cruciali per trasformare i dati in valore per il business.

di Dario Valsecchi, Senior Consultant di Axiante