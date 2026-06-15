Megaport – Aruba: attivati nuovi PoP nei data center italiani

Aruba, realtà italiana attiva nel settore cloud, data center e servizi digitali, e Megaport, specialista mondiale nella fornitura di Network as a Service (NaaS), hanno attivato due Point of Presence presso i data center IT3 a Ponte San Pietro e IT4 a Roma: la collaborazione amplia le opportunità di accesso a servizi cloud e reti globali a vantaggio della scelta dei clienti all’interno di un ecosistema aperto e carrier-neutral.

Ufficializzata nel corso del tour europeo di Megaport nella tappa di Monza, l’integrazione espande ulteriormente le opzioni di connettività cloud privata, on-demand e software-defined disponibili all’interno delle infrastrutture Aruba, consentendo l’accesso ai principali cloud provider e a un ecosistema globale di data center e operatori.

L’attivazione permette di creare e gestire collegamenti di rete con tempi di attivazione estremamente rapidi ed efficienti e di accedere a un ecosistema globale di oltre 1100 data center abilitati e 410 service provider in tutto il mondo, oltre ad una vasta suite di soluzioni cloud, data center ed edge a supporto di diversi casi d’uso per le reti aziendali. La collaborazione nasce dalla convergenza di due elementi sempre più rilevanti per il mercato: da un lato la crescente necessità di architetture distribuite, dall’altro la ricerca di infrastrutture che garantiscano controllo dei dati e libertà di scelta.

La presenza di Megaport all’interno dei data center Aruba rappresenta inoltre un ulteriore sviluppo dell’approccio carrier-neutral di Aruba alla connettività. La possibilità di ospitare operatori, carrier e provider indipendenti all’interno dello stesso ecosistema contribuisce infatti a creare un ambiente aperto e interconnesso, in cui clienti e partner possono scegliere liberamente le soluzioni più adatte alle proprie esigenze. L’attivazione coinvolge il data center campus di Ponte San Pietro, il campus realizzato attraverso la riqualificazione dell’area industriale ex Legler, contribuendo ad ampliare ulteriormente le opportunità di interconnessione e collaborazione disponibili all’interno dell’ecosistema Aruba.

Inoltre, il secondo PoP è attivo nel data center campus di Roma, contribuendo alla creazione di un hub digitale e telco strategico per il Centro-Sud, a supporto di infrastrutture sempre più connesse e di modelli ibridi e multicloud.

Questa integrazione tra infrastrutture di data center europee e reti di ultima generazione è parte dell’orientamento di Aruba volto a costruire un ecosistema aperto, neutrale e interconnesso in grado di abilitare servizi innovativi sul territorio, a beneficio di imprese, operatori e service provider.

“L’attivazione dei servizi di Megaport all’interno del network dei data center di Aruba rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un ecosistema interconnesso e orientato al multicloud” – ha commentato Andrea Colangelo, Director of Network Infrastructure di Aruba. “Si tratta di implementazioni che arricchiscono il nostro ecosistema a vantaggio della scelta dei nostri clienti: per loro significa poter accedere a connettività privata, flessibile e rapidamente attivabile verso i principali ambienti cloud e provider globali.”

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con Aruba” – ha commentato Lorenzo Ruggiero, Regional Director Southern Europe di Megaport. “L’attivazione dei nostri PoP nei data center IT3 a Ponte San Pietro e IT4 a Roma segna un passo importante per l’espansione di Megaport in Italia all’interno di un ecosistema aperto e carrier-neutral. Questa integrazione risponde perfettamente alla crescente necessità del mercato di architetture distribuite, consolidando un hub digitale strategico per il Centro-Sud e accelerando l’evoluzione delle imprese verso modelli multicloud.”