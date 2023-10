Milano Digital Week: SAP parla di AI in tre appuntamenti

L’arrivo di una nuova tecnologia sul mercato stimola immaginazione, ambizioni e discussioni, ancor più nel caso di una tecnologia con possibilità di applicazione potenzialmente illimitate e complesse dal punto di vista etico come l’Intelligenza Artificiale (IA). SAP Italia partecipa all’edizione 2023 della Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale, con tre appuntamenti che approfondiranno l’impatto dell’IA sulla società e il mondo del lavoro.

Venerdì 6 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 presso l’I.I.S. Schiaparelli-Gramsci durante la Milano Digital Week, e in streaming per tutte le scuole d’Italia che aderiranno al progetto, prenderà il via la quarta edizione dell’iniziativa Rising Youth, organizzata in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, che ogni anno coinvolge studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado con un ciclo di incontri sulle innovazioni tecnologiche emergenti e rivoluzionarie e che culminerà il prossimo marzo in un hackathon all’interno della RomeCup. Nel corso del primo incontro di Rising Youth, gli esperti SAP parleranno dei vantaggi che le nuove tecnologie portano in un’azienda per renderla sempre più intelligente e sostenibile, con un focus particolare sull’Intelligenza Artificiale.

Lo stesso giorno SAP prenderà parte all’evento organizzato da MECSPE e MADE Competence Center Industria 4.0, nell’ambito della Milano Digital Week, portando la propria visione nella tavola rotonda dal titolo: Dall’Industria 4.0 all’Industria 5.0: il nuovo paradigma per la trasformazione digitale verso la fabbrica human centered, resiliente e sostenibile. I partecipanti all’evento avranno anche l’opportunità di toccare con mano un esempio di Metaverso Industriale realizzato da SAP che replica, tramite un gemello digitale, una fabbrica intelligente e sostenibile. È possibile partecipare all’evento registrandosi a questo link e prenotare il proprio posto per entrare nel Metaverso Industriale qui.

Infine, SAP parteciperà al Tram dell’Innovazione organizzato da Women&Tech® ETS – Associazione Donne e Tecnologie che quest’anno prende vita nel Metaverso e permetterà agli utenti, tramite il proprio avatar, di vivere un’esperienza coinvolgente assistendo a talk, conferenze, interventi e interagendo con esperti e altri partecipanti. Quattro consulenti SAP animeranno le sessioni di mentoring rivolte alla Gen Z organizzate il pomeriggio del 5 ottobre a Palazzo Giureconsulti: studentesse, studenti, giovani, registrandosi a questo link, potranno incontrare i protagonisti dell’innovazione e del cambiamento di aziende, istituzioni, università e mondo della ricerca. Il 9 ottobre alle 10.30, gli utenti a bordo del Metaverso potranno assistere al talk “Essere a prova di futuro nell’era dell’AI” in cui gli esperti SAP spiegheranno cos’è l’Intelligenza Artificiale Generativa, come sta entrando sempre più nelle vite delle persone, con quali benefici e possibili rischi. È possibile salire sul Tram dell’Innovazione registrandosi a questo link.

“La sostenibilità per SAP non si limita a essere attenti al benessere del pianeta, ridurre i consumi e realizzare soluzioni che permettano a partner e clienti di fare altrettanto, ma significa anche sostenibilità sociale e culturale e promozione dell’innovazione delle piccole-medie imprese che sono parte fondamentale del nostro tessuto imprenditoriale. Per questo ci impegniamo per fornire opportunità e formazione tanto alle nuove generazioni quanto alle aziende e nel farlo collaboriamo con associazioni e organizzazioni impegnate in prima linea nel coinvolgere i diversi pubblici. Siamo quindi molto felici che questa edizione della Milano Digital Week sia l’occasione per rinnovare la nostra collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, MADE Competence Center Industria 4.0, e Women&Tech® ETS, tre realtà che sono al nostro fianco da diversi anni, consentendoci, pur nella loro diversità, di realizzare iniziative che promuovono la cultura dell’innovazione nel nostro Paese”. Ha dichiarato Adriano Ceccherini, Chief Operating Officer di SAP Italia.