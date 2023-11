Minsait collabora con Nexthink per migliorare l’esperienza digitale sul posto di lavoro

Minsait, una società di Indra, ha firmato un accordo di collaborazione con Nexthink, marchio attivo nel software di gestione dell’esperienza digitale dei dipendenti per le aziende, con l’obiettivo di arricchire la sua attuale offerta per il luogo di lavoro nell’ambito della sua strategia di evoluzione del Digital Workplace.

La tecnologia di Nexthink offre alle aziende una visibilità in tempo reale dei dipendenti che combina i dati per garantire che ogni lavoratore, da remoto o meno, goda di un’esperienza digitale ottimale. Ciò si traduce in una copertura completa e in una tecnologia adatta a ciò che i professionisti di oggi richiedono nei loro luoghi di lavoro. Il sistema Nexthink consente inoltre di preparare, supervisionare e gestire l’infrastruttura tecnologica da remoto, offrendo un ulteriore plus di proattività nell’assistenza tecnica fornita con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la disponibilità degli strumenti necessari in ogni postazione di lavoro.

L’esperienza digitale (DEX) riguarda la capacità di un dipendente di interagire con un ambiente informatico e che questa interazione avvenga in modo piacevole ed efficace. È l’accumulo di eventi e punti di contatto con la tecnologia che influisce sulla percezione che un professionista ha di essa. Il sistema di Nexthink consente quindi di recuperare i dati dagli endpoint per misurare l’esperienza e identificare le opportunità di miglioramento nell’ambiente di lavoro digitale.

Dare priorità alla buona esperienza dei dipendenti nel loro ambiente di lavoro, al di sopra di altre variabili come la produttività, ha un impatto diretto su di essa, ma anche su altri valori importanti come l’attaccamento all’azienda, l’impegno e l’efficienza. Aiuta a costruire nuovi modi di lavorare e modelli più resilienti che permettono di conciliare la vita e di imparare a lavorare in contesti mutevoli. La proposta di Minsait e Nexthink aggiunge valore anche in ambiti come il recupero delle ore per le prestazioni del servizio, l’interazione digitale o i costi, in quanto, agendo preventivamente, produce un valore aggiunto che ha un impatto positivo sull’azienda.

Eduardo Rey, responsabile dello User Management di Minsait, spiega l’importanza di questo valore: “Analizzando l’evoluzione del luogo di lavoro negli ultimi tempi, abbiamo osservato che è cambiato il modo in cui viene gestita la produttività, sono sorte nuove sfide per le soluzioni di sicurezza nelle aziende ed è aumentata la necessità di strumenti che consentono una collaborazione e una comunicazione agile tra i team di lavoro. In questo contesto, le tecnologie DEX ci permettono di misurare e analizzare la produttività e la soddisfazione dei dipendenti, facilitando l’attuazione di piani d’azione per migliorare la loro produttività attraverso processi e strumenti adatti allo svolgimento delle loro mansioni. Tecnicamente, facilita la misurazione e il controllo dell’attività dei team, ma dall’approccio dei professionisti stessi, analizzando ciò di cui hanno bisogno per poter lavorare meglio, ciò che rende difficile lo svolgimento dei loro compiti, al fine di aumentare il loro benessere e la loro efficienza”.

La proposta di Nexthink si integra perfettamente con l’offerta di Minsait per l’evoluzione del Workplace. L’azienda propone un ecosistema digitale, concepito in un’ottica user-centrica, che si adatta agli scenari in evoluzione e integra in modo ottimale i servizi essenziali, l’innovazione e il cambiamento culturale con i nuovi fattori abilitanti della rivoluzione digitale. Secondo i dati ottenuti dalla digital company, l’evoluzione del luogo di lavoro migliora la produttività del 28% e la sicurezza del 95%, e aumenta l’esperienza e l’impegno dei dipendenti verso l’organizzazione del 45%, un fattore decisivo per la fidelizzazione dei talenti.