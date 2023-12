MIX apre a Roma: in Cloud Europe arrivano 270 reti oggi presenti solo nell’IXP milanese

MIX, la principale piattaforma di interscambio di reti in Italia con sede a Milano, e Cloud Europe, carrier-neutral data center certificato Tier IV ubicato a Roma nel Tecnopolo Tiburtino, annunciano di aver finalizzato un accordo di partnership per lo sviluppo del mercato digitale della Capitale.

Dal 29 novembre il data center Cloud Europe ospita MIX-Roma, il primo nodo della piattaforma di peering locale di MIX dedicato all’ecosistema del Centro Italia, protagonista di un processo di rapida crescita destinato a ulteriori sviluppi, sostenuti dal volume di dati atteso dai data center e cavi sottomarini in corso di realizzazione.

MIX-Roma nasce dall’esigenza degli operatori di disporre di una piattaforma dedicata per incrementare la resilienza del sistema ed essere in grado di gestire le ingenti quantità di traffico provenienti già oggi da Cloud Europe e, in futuro, anche dai data center in costruzione.

Il nuovo Internet Exchange locale è affiancato dalla remotizzazione della LAN di MIX-Milano riservata agli ISP che non sono ancora connessi a MIX e che desiderano fare peering con le oltre 270 reti attualmente non presenti a Roma.

CloudEurope è lieta di ospitare MIX all’interno del Green Data Center TIER IV Carrier independent, presso il Tecnopolo Tiburtino, sviluppato all’interno del proprio campus di oltre 60.000 metri quadri, che rappresenta oggi la soluzione ideale per la business continuity e uno dei principali hub tecnologici del Paese.

“Lo sviluppo simbiotico tra Internet Exchange e Carrier-Neutral Data Center, da sempre un nostro mantra, è diventato un pilastro alla base delle infrastrutture digitali in tutti i Paesi. Cloud Europe è un Data Center operativo su Roma dal 2010: c’è stata da subito piena sintonia e per MIX rappresenta il partner ideale per stringere un’alleanza cooperativa e sostenere la crescita del comparto. Siamo appena partiti ma, dal fermento che si è creato in questi ultimi mesi su Roma, siamo convinti di essere nella giusta direzione” così ha dichiarato Cristiano Zanforlin, Chief Commercial Officer di MIX.

“Il Green Data Center CloudEurope è stato progettato e realizzato con l’obiettivo di garantire sostenibilità a basso impatto ambientale, attraverso l’acquisto di energia a garanzia di fonti rinnovabili. Diversi sono i clienti, gli hyperscaler, gli istituti bancari, i system integrator e le piattaforme di streaming che hanno scelto Cloud Europe per la sua specifica configurazione e la vicinanza agli utenti finali del Centro Italia”, riferisce Giulio Iucci, CEO di Cloud Europe.

Ad oggi il Data Center romano rappresenta il principale punto di interscambio degli operatori di telecomunicazioni nazionali e internazionali del Centro Italia.