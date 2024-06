Muscoli più forti: in che modo promuoverne la crescita?

Introduzione

Che pratichi sport a livello amatoriale, come passione, oppure che competa a livello agonistico, siamo sicuri che troverai alcuni interessanti spunti nell’articolo di oggi! In esso scopriremo insieme quali sono le basi che ti permettono di massimizzare l’aumento della massa magra e, in modo proporzionale, di ridurre quella grassa, soprattutto grazie a un’accorta integrazione di ostarina.

Capiamo insieme come combinare i vari approcci per massimizzare l’efficacia dei risultati!

Obiettivo 1: massimizzazione onnicomprensiva

Sapevi che l’aumento del tuo apporto calorico, se combinato alla pratica di allenamenti ad alta intensità, costituisce le fondamenta del tuo piano d’azione? Piano d’azione che, se ben strutturato, dovrebbe includere questi passaggi:

consuma perlopiù pasti che siano ricchi di proteine attinte a fonti di qualità;

riposati per ripristinare quanto più possibile i tuoi livelli di energia;

dai tempo ai muscoli di riprendersi dallo shock dell’allenamento! Solo così potranno recuperare pienamente per la prossima sessione;

integra una o più sostanze mirate, come l’ostarina.

Obiettivo 2: un impegno a 360°

Per raggiungere i tuoi obiettivi fisici non puoi andare “alla cieca”! Al contrario, hai bisogno di una routine di allenamento che possa seguire con costanza e che sia strutturata sulla base delle tue necessità. Non da ultimo, questa dovrà essere progressiva! Ciò significa che, col tempo e un poco alla volta, dovrai aumentare il carico e l’intensità dei tuoi allenamenti per stimolare la crescita muscolare ed evitare che i tessuti si abituino al lavoro di sempre, raggiungendo uno status plateau.

Un altro step importantissimo è che aumenti il tuo fabbisogno calorico seguendo l’ABC di una dieta che sia quanto più possibile varia ed equilibrata. Con “quanto più possibile” si intende nell’80% dei contesti, come suggerito dalla rinomata regola dell’80/20.

Inoltre, è fondamentale che dia tempo al tempo. Se hai appena concluso un allenamento gambe ad alto impatto, non avere fretta di tornare a sottoporre cosce e polpacci a uno sforzo che remerebbe contro l’ipertrofia muscolare. Ebbene sì: il tuo corpo, esattamente come qualsiasi dispositivo mobile che esaurisce la carica, ha bisogno di ripristinare le energie e di lasciare che le fibre danneggiate vengano sostituite. Cosa devi fare? Non c’è nulla di più semplice e comodo: dormire almeno tra le 7 e le 8 ore per notte!

Infine, l’ultimo step prevede un’assunzione accorta di una sostanza come l’ostarina, in grado di supportarti nel tuo percorso di crescita muscolare. Tuttavia, prima di cominciare un ciclo, il nostro consiglio è quello di rivolgerti al parere di un esperto che saprà valutare la tua casistica permettendoti di adottare l’approccio più indicato per te.

Conclusioni

Cosa trarre da questo articolo? Beh, innanzitutto è fondamentale che non perda mai di vista il fatto che i risultati che ottieni sono e saranno sempre influenzati dal tuo stile di vita, nonché da una serie di accorgimenti individuali che vanno studiati sulla tua persona.

Se desideri raggiungere il massimo con il minimo sforzo e nel minor tempo possibile, remi contro il progresso sia quando si tratta di performance fisica, che di qualsiasi altro ambito della tua quotidianità. Perciò, armati di pazienza e affidati all’ostarina solo se hai già una buona base di partenza e se il tuo specialista ne raccomanda l’integrazione.