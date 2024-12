Namex guida la trasformazione digitale dell’Albania

“Digital Albania towards a digital Europe”: questo il tema dell’evento internazionale tenutosi a Tirana e organizzato dal Consorzio Namex, specialista degli Internet Exchange Point del centro-sud Italia e del Mediterraneo.

Anix Meeting è l’evento annuale promosso dall’omonimo unico Internet Exchange Point neutrale di Tirana e supportato da Namex in collaborazione con RASH, la rete accademica e della ricerca albanese.

Questo appuntamento rappresenta un importante momento di confronto per accelerare lo sviluppo digitale dell’Albania e dei Balcani, tracciando un percorso verso l’integrazione digitale nell’Unione Europea ed è stato l’occasione per consolidare il ruolo di Namex in quanto catalizzatore per la crescita dell’ecosistema Internet nella regione, coinvolgendo istituzioni internazionali, regolatori locali, operatori di telecomunicazioni e altri attori chiave del settore.

L’incontro ha riunito circa 110 partecipanti, rappresentanti di oltre 65 aziende dei settori delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali, insieme a esponenti di spicco delle istituzioni di Albania, Italia e Unione Europea

Un hub per il futuro digitale nei Balcani

Tirana si conferma un nodo strategico per lo sviluppo digitale nei Balcani occidentali. Grazie al supporto di Namex, ANIX ha visto una crescita significativa:

18 ISP locali e operatori internazionali come Meta, Netflix e Hurricane Electric.

Un traffico che è passato da un picco di 3,5 Gbps nel 2021 a oltre 26 Gbps nel 2024.

Con la progressiva apertura del mercato delle telecomunicazioni in Albania, ANIX si prepara a incrementare notevolmente la propria capacità di crescita nei prossimi anni.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di personalità albanesi, italiane e internazionali, ha discusso dell’integrazione dell’Albania in un mercato digitale europeo unificato, con l’obiettivo di favorire la competitività, investire in nuove infrastrutture e ispirarsi alle regolamentazioni europee, evidenziando il ruolo strategico della partnership Albania-Italia-UE per sostenere questa transizione (l’Italia rappresenta il 30% degli scambi commerciali dell’Albania).

Al centro del dibattito anche le opportunità e le sfide per garantire l’accesso diffuso alla banda larga e sviluppare collaborazioni transfrontaliere. I partecipanti all’evento si sono, inoltre, confrontati in merito alle difficoltà che rallentano l’ecosistema Internet in Albania, come la disparità di accesso alle infrastrutture in alcune zone del paese, la frammentazione degli ISP nel mercato di accesso a Internet e il dominio di due operatori nel mercato del mobile.

Namex e ANIX insieme per supportare la crescita digitale guardando al futuro dei Balcani

Durante l’evento, è stato annunciato un traguardo significativo per la regione balcanica: grazie alla mediazione di Namex, il punto di interscambio KOSIX di Pristina in Kosovo riceverà un finanziamento dal fondo di Internet Society per potenziare il data center locale. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare la connettività e i servizi digitali nella regione, rafforzando ulteriormente la posizione di Namex come hub del Mediterraneo.

Namex opera come un hub neutrale che facilita l’interazione tra ISP, OTT, CDN e altri attori del settore. Questa neutralità è un elemento chiave per promuovere la cooperazione e garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Grazie al suo PoP (Point of Presence) di Bari e ai cavi sottomarini che collegano l’Italia con l’Albania, Namex sta anche facilitando l’ingresso dei suoi consorziati nel mercato delle telecomunicazioni albanese, creando nuove opportunità di interconnessione.

Dichiarazioni

“Dal 2017, supportiamo ANIX, il primo Internet Exchange Point neutrale in Albania, come catalizzatore per lo sviluppo digitale della regione”, afferma Maurizio Goretti, Direttore Generale di Namex. “Namex si posiziona sempre più come hub digitale del Mediterraneo, con l’ambizione di favorire connessioni tra operatori locali e internazionali, migliorando l’infrastruttura Internet di tutta l’area”.