Arelion attiva un nuovo Point of Presence nell’IT4 di Aruba a Roma

In Italia cresce sempre più il settore dei data center, una crescita guidata dalla corsa al cloud e all’Intelligenza Artificiale. Per soddisfare queste esigenze, Aruba, provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC – e Arelion – realtà globale operante nella connettività per aziende multinazionali che si affidano alle infrastrutture digitali, annunciano l’attivazione di un nuovo Point of Presence (PoP) presso l’Hyper Cloud Data Center (IT4) di Aruba a Roma.

Il secondo PoP di Arelion a Roma: maggiore connettività Tier-1

Il nuovo PoP di Arelion, che verrà installato nel primo trimestre del 2025, offrirà soluzioni IP Transit e servizi Ethernet ad alta capacità ai service provider locali, supportando la rapida crescita del mercato dei data center in Italia.

Questo rappresenta il secondo PoP di Arelion a Roma, rafforzando ulteriormente la sua rete in Italia per soddisfare la crescente domanda di connettività Tier-1 resiliente e a bassa latenza. Grazie al campus tecnologico IT4 di Aruba a Roma, Arelion potrà soddisfare le esigenze dei clienti in termini di spazio e potenza scalabili, essenziali per la crescita delle applicazioni cloud, di intelligenza artificiale e machine learning.

L’ecosistema tecnologico italiano è in piena espansione e Roma, con una quota dell’11% degli investimenti in venture capital del Paese, si distingue per la sua forte attenzione al fintech.

Certificazione ANSI/TIA-942-C Rating 4 Constructed Facility per il Data Center di Aruba

Il nuovo PoP di Arelion, nell’Hyper Cloud Data Center di Aruba, consoliderà ulteriormente questa infrastruttura come hub strategico per la connettività, garantendo prestazioni elevate per tutti i suoi servizi. L’intero campus copre un’area di 74.000 m² e, a pieno regime, sarà in grado di ospitare cinque data center indipendenti, offrendo una capacità IT totale di 30 MW con ridondanza pari a 2N o superiore. Il primo data center, denominato DC-A, è già operativo, mentre l’apertura del secondo è prevista per la prima metà del 2025. Il DC-A ha inoltre ottenuto la certificazione ANSI/TIA-942-C Rating 4 Constructed Facility, che ne attesta la conformità agli standard più elevati di progettazione e costruzione. Il sito è completamente interconnesso con gli altri data center di Aruba ad Arezzo (IT1 e IT2) e a Bergamo (IT3) attraverso una rete backbone multi-ridondante.

Dichiarazioni

“Il nuovo PoP a Roma conferma l’impegno di Arelion nell’espansione della nostra rete globale, rispondendo alle esigenze dei clienti per una connettività Tier-1 diversificata, in un contesto di crescente investimento nel settore dei data center in Italia”, ha affermato Davide Binaghi, Managing Director di Arelion Italy. “Grazie ai nuovi cavi sottomarini che approdano all’Hyper Cloud Data Center di Aruba, siamo posizionati in modo ideale per offrire servizi di backbone scalabili, in grado di supportare il traffico globale sottomarino e di stimolare ulteriori investimenti nell’ecosistema tecnologico della regione”.

“La decisione di Arelion di installare un Point of Presence nel nostro data center di Roma segna un passo fondamentale per posizionare Roma come hub strategico di connettività, sia a livello nazionale che internazionale”, ha dichiarato Andrea Colangelo, Director of Network Infrastructure di Aruba. “Guardando al futuro, ci aspettiamo un sostanziale aumento della domanda, trainato dalla crescita del cloud e da tecnologie emergenti come l’IA. Per soddisfare queste esigenze, Aruba si impegna a creare condizioni ottimali, con infrastrutture scalabili e connettività ad alte prestazioni, per supportare la rapida trasformazione digitale. Rimaniamo concentrati sulla fornitura di qualità e uptime best-in-class attraverso le nostre soluzioni avanzate di colocation e cloud, mantenendo la piena neutralità tecnologica e la flessibilità per i nostri clienti”.