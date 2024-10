Non solo calcio: ecco gli altri sport sui quali si scommette spesso in Italia

Nonostante il calcio sia una vera e propria istituzione in Italia, in realtà gli appassionati di sport tendono spesso a guardare anche oltre. Non sono infatti pochi gli “sport secondari” che possono contare su un seguito notevole, sia di fronte alla TV o presso gli impianti sportivi, sia se si parla delle scommesse online o in agenzia. Quali sono, quindi, gli sport sui quali si scommette con maggior frequenza nel Belpaese?

L’ippica e i cavalli

Tra le diverse discipline sportive che hanno conquistato il cuore degli italiani, nei decenni, troviamo l’ippica. Le corse dei cavalli, infatti, sanno come offrire tutti quegli elementi che rendono il betting un’attività così gettonata. Basti ad esempio pensare al fascino dell’incognita, alla necessità di studiare e di informarsi, e al piacere di veder competere dei campioni (siano essi a quattro zampe o in groppa al cavallo). I portali specializzati in scommesse sui cavalli, poi, propongono molte opzioni diverse, sia in termini di tipologie di competizioni, sia se si fa riferimento alle puntate stesse. Infine, c’è da considerare anche un altro aspetto: l’Italia, per tradizione, è un Paese particolarmente legato ai cavalli e agli sport ad essi correlati. Basti ad esempio pensare al Palio di Siena o alle corse con le bighe ai tempi degli antichi romani.

Tennis e tennistavolo

Il tennis è un altro sport che appassiona milioni di turisti in Italia, e che risulta spesso fra i più gettonati per quel che riguarda le scommesse sportive. Oggi più che mai, considerando che dopo molti decenni la Penisola può contare su un campione tricolore primo nel ranking mondiale: si parla ovviamente di Sinner, che sta facendo sognare tutti noi ad occhi aperti. Inoltre, sono pochi gli sport che possono contare su un pacchetto di competizioni internazionali così affascinante, come nel caso degli Slam. Il tennis, poi, è uno sport molto dinamico ma al tempo stesso ragionato, dove fisico e cervello devono sempre andare di pari passo. Non a caso, spesso le sfide hanno esiti difficili da prevedere, e un campione affermato può cadere in qualsiasi momento. Altro motivo che rende il tennis uno sport perfetto per chi scommette.

Sport motoristici

Gli sport motoristici completano il quadro di oggi, e vengono spesso preferiti ad altri sport in apparenza più amati, come la pallavolo. Anche in questo caso c’è un motivo che crea un filo indistruttibile tra gli scommettitori italiani e i motori: la tradizione tricolore, portata avanti per anni da scuderie come la Ferrari e campioni come Alberto Ascari, Nino Farina, Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella e Michele Alboreto, solo per citare la Formula 1. Se si passa al MotoGP, poi, ecco l’epica competizione tra Valentino Rossi e Max Biaggi, che ha appassionato più di una generazione. Infine, pure in questo caso gli appassionati hanno a disposizione molteplici opzioni per scommettere, dai vincitori al miglior tempo su pista. Negli ultimi due anni, poi, gli sport motoristici hanno ripreso a collezionare numeri da record in termini di ascolti televisivi.