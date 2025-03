Nutanix AI & Data Summit torna il 9 aprile a Roma

Sarà a Roma il 9 aprile il prossimo appuntamento con il Nutanix AI & Data Summit, che esplorerà come le piattaforme ibride e multicloud permettono alle aziende di gestire in modo efficiente le proprie risorse IT e di sfruttare appieno le potenzialità dell’IA generativa. Organizzato in collaborazione con Almaviva, Datapizza, Dell Technologies, Fastweb, HPE, Parallels, Red Hat e Veeam, l’evento avrà inizio alle ore 9.40 presso l’Auditorium della tecnica (Viale Umberto Tupini 65, Roma).

A fronte della costante evoluzione dell’IT, le aziende non possono più permettersi di gestire le proprie infrastrutture informatiche in modo frammentato e rigido ma devono adottare un approccio ibrido e multicloud, integrando diverse tecnologie, tra cui cloud pubblici, data center privati e reti edge, per creare un’infrastruttura IT flessibile e scalabile. Scalabilità, sicurezza e velocità sono fondamentali per le aziende che hanno bisogno di infrastrutture IT che possano crescere rapidamente, proteggere i dati e supportare l’innovazione.

Durante il Nutanix AI & Data Summit, che si propone di fornire gli elementi fondamentali per guidare le aziende in questo processo di trasformazione digitale e nell’adozione dell’intelligenza artificiale, si alterneranno sul palco esperti del settore per dibattere delle nuove frontiere dell’IT, delle opportunità offerta dall’IA, di platform engineering, gestione dei dati, nonché del ruolo chiave di container, orchestrazione e AI per massimizzare il valore dei dati.

In particolare, la mattinata vedrà la presentazione di storie di successo di aziende che hanno adottato una Data Platform moderna, trasformando la gestione IT e la protezione dei dati e si concluderà con una tavola rotonda per discutere delle sfide e delle opportunità nell’adozione di un modello data-driven. Nel pomeriggio troveranno invece spazio sessioni tecniche per approfondire le principali tematiche insieme ai partner.

Per consultare l’agenda completa e iscriversi all’evento, fare clic qui.