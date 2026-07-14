OVHcloud e LTM in partnership per portare l’AI sovrana alle imprese europee

OVHcloud, player globale del cloud e specialista europeo del settore, e LTM, Business Creativity partner di riferimento delle più grandi aziende globali, annunciano una collaborazione strategica che consentirà a LTM di implementare soluzioni di AI sovrana in Europa. L’obiettivo della partnership è supportare le organizzazioni nel raggiungimento della sovranità tecnologica per i carichi di lavoro più critici, accelerando al contempo l’adozione di un’intelligenza artificiale sostenibile. Grazie al cloud open e affidanbile di OVHcloud, alla sua ampia presenza sul territorio europeo e alla sua infrastruttura dedicata di AI, LTM potrà espandere la propria presenza in nuovi mercati e rafforzare le proprie ambizioni nel campo dell’AI sovrana in Europa.

In un contesto in cui le aziende di tutti i settori richiedono ambienti cloud sicuri, scalabili, aperti, conformi alle normative e in grado di supportare il computing ad alte prestazioni e i carichi di lavoro AI ad alta intensità di dati, la partnership tra OVHcloud e LTM risponde a queste esigenze attraverso blueprint di settore standardizzati, senza compromettere sovranità, innovazione o velocità. Questa partnership integra l’affidabile infrastruttura cloud sovrana di OVHcloud, progettata per garantire controllo dei dati, conformità normativa e sostenibilità, con la profonda esperienza di LTM nei diversi settori industriali e le sue capacità di trasformazione basate sull’intelligenza artificiale.

OVHcloud e LTM collaboreranno in particolare nei settori altamente regolamentati e data-intensive, come servizi bancari e finanziari, assicurazioni, sanità, pubblica amministrazione, manifatturiero e telecomunicazioni, sviluppando architetture cloud industrializzate e predisposte per la sovranità tecnologica, progettate sulle specifiche esigenze di ciascun settore. Insieme, le due aziende supporteranno le imprese nella modernizzazione dei propri ambienti cloud, accelerando l’adozione dell’AI e garantendo al tempo stesso il pieno controllo su dati, costi e scelte tecnologiche.

Grazie a LTM BlueVerse, ecosistema AI-native di LTM, l’azienda consentirà inoltre alle organizzazioni di sviluppare e scalare soluzioni intelligenti basate su agenti AI, pensate per essere sicure fin dalla progettazione e pronte per le esigenze dei diversi settori. LTM offrirà inoltre servizi end-to-end di consulenza, migrazione, modernizzazione e AI engineering per supportare l’adozione del portfolio di soluzioni OVHcloud, che comprende Sovereign AI Cloud, Hosted Private Cloud, Public Cloud e infrastrutture Bare Metal ad alte prestazioni.

“Oggi le aziende guardano oltre la semplice adozione del cloud: chiedono sovranità, trasparenza e prestazioni scalabili”, ha dichiarato Terry Maiolo, Vice President-General Manager Asia Pacific di OVHcloud. “Grazie alla collaborazione con LTM, uniamo la nostra infrastruttura di cloud sovrano a competenze avanzate nella trasformazione digitale e nell’intelligenza artificiale per aiutare le organizzazioni a costruire basi digitali affidabili e pronte per il futuro”.

“Questa partnership rafforza l’impegno di LTM nell’accompagnare le aziende a diventare AI-native, mantenendo al tempo stesso conformità normativa, resilienza e pieno controllo”, ha dichiarato Krishnan Iyer, Chief Growth Officer di LTM. “Insieme a OVHcloud proponiamo un modello open-core che supporta le organizzazioni nel loro percorso verso la sovranità tecnologica, consentendo loro di scalare l’AI in modo responsabile ed economicamente sostenibile, nel pieno rispetto delle normative regionali”.

In qualità di Elite Partner del Partner Network di OVHcloud, LTM supporterà le aziende nell’adozione dell’AI sovrana sviluppando i propri servizi sulle soluzioni Infrastructure-as-a-Service (IaaS) di OVHcloud, con particolare attenzione ai mercati europei. Combinando le piattaforme cloud open e sostenibili di OVHcloud con le competenze di LTM nella trasformazione cloud e nell’intelligenza artificiale, la partnership offrirà alle imprese un percorso chiaro verso l’adozione di soluzioni cloud e AI di nuova generazione basate su fiducia, apertura e valore a lungo termine.