Pagamenti: un settore in evoluzione con l’hybrid cloud

Di seguito condividiamo un articolo di Ramon Villarreal, Global Architect and Payments Lead, Financial Services, Red Hat in cui spiega che, con un approccio basato su piattaforma, il settore dei pagamenti sarà in grado di crescere al passo con le aspettative dei clienti e con il mondo in rapida evoluzione.

Buona lettura!

Perché le piattaforme hybrid cloud rappresentano il nuovo paradigma dei pagamenti

Sicurezza, affidabilità, resilienza. È questo che caratterizza gli ambienti di pagamento di maggior successo nel mondo. Tuttavia, la volontà di mantenere questi vantaggi ha reso il cambiamento del settore storicamente lento. Ad oggi, questa staticità non è più possibile.

La trasformazione costante è ormai la norma a causa della proliferazione di tecnologie abilitanti come le API, delle nuove tipologie di commercio come le criptovalute e dei cambiamenti normativi e infrastrutturali portati ad esempio da PSD2 e Open Banking. Ulteriori elementi di rottura provengono dai giganti della tecnologia, dalle sfide poste dalle banche e dagli innovatori nel settore dei pagamenti. Questo settore, ora molto competitivo, sta destreggiandosi tra la domanda dei clienti di disporre di opzioni di pagamento rapide e in costante evoluzione e la continua richiesta da parte delle autorità di regolamentazione di sistemi affidabili e sicuri.

Per questi motivi, un approccio platform-based sta rapidamente diventando il nuovo paradigma del settore dei pagamenti. Grazie alla flessibilità offerta da un’infrastruttura hybrid cloud, saranno le piattaforme (piuttosto che i prodotti legacy) a consentire ai servizi finanziari di evolversi e innovare costantemente, dando al contempo la priorità a sicurezza, conformità e resilienza.

Le piattaforme di pagamento si lasciano alle spalle i prodotti legacy

Le organizzazioni di servizi finanziari si affidano da tempo a suite di prodotti che garantiscono il corretto svolgimento del processo di pagamento. Tuttavia, se da un lato questi strumenti legacy possono essere costruiti su basi affidabili e sicure, dall’altro rallentano il time-to-market e riducono il ROI, poiché non sono stati progettati in funzione della complessità dello scenario attuale, più complesso e basato sul cloud.

I clienti si aspettano che i fornitori di servizi finanziari agevolino in sicurezza ogni tipo di transazione di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi: da pagamenti internazionali veloci con tassi competitivi all’abilitazione dell’uso sicuro dei dati delle valute digitali delle banche centrali, attuale priorità di 130 governi nazionali.

Le organizzazioni devono scendere a patti con l’utilizzo di un’unica piattaforma di pagamento sicura. Le piattaforme sono sistemi mission-critical che facilitano le transazioni, con rigorosi requisiti di continuità operativa, e sono fondamentali per trasferire denaro nelle modalità richieste dall’istituto finanziario e dal cliente. Per questo motivo, il loro buon funzionamento è alla base di ogni transazione, pagamento, trasferimento, prelievo di denaro dal bancomat, pagamento di utenze e così via. Le piattaforme hanno anche dei componenti in costante evoluzione e crescita, che riflettono le esigenze dell’organizzazione e dei suoi clienti.

Hybrid cloud: sicurezza, flessibilità e riduzione della complessità

I pagamenti sono un settore intrinsecamente rischioso poiché comportano lo spostamento di denaro e la memorizzazione e gestione di dati finanziari e personali estremamente sensibili, attirando l’attenzione del mondo criminale.

Per questo motivo, si è spesso optato per infrastrutture private e server on-premise per ospitare dati e software di pagamento. Tuttavia, questo approccio presenta dei limiti, tra cui la mancanza di flessibilità, portabilità e spazio, requisiti fondamentali per le organizzazioni che si espandono in nuovi mercati e adottano nuove tecnologie all’avanguardia.

Il mercato del cloud si è evoluto in risposta a questa situazione con un’offerta “best of both worlds”: l’hybrid cloud. Quest’ultimo prevede in genere un livello di astrazione che consente alle organizzazioni di continuare a utilizzare lo storage privato o on-premise per i dati sensibili, sfruttando al contempo i vantaggi di scalabilità del cloud ibrido e, soprattutto, la possibilità di passare da un fornitore di cloud pubblico all’altro in base alle esigenze dell’azienda, del mercato e delle autorità di regolamentazione.

Il presente e il futuro del settore dei pagamenti basati su piattaforme

Per generare valore aziendale e un ROI a lungo termine, quando adottano una piattaforma di pagamento i fornitori devono considerare le esigenze presenti e future dei clienti.

Sistemi modulari e componibili consentono di gestire i pagamenti : le piattaforme devono essere modulari, con funzioni flessibili ove necessario, in modo da potersi adattare facilmente alle diverse esigenze dei clienti, alle condizioni del mercato e alle normative. Nuove funzionalità o servizi devono poter essere introdotti in qualsiasi momento, garantendo al contempo performance e sicurezza dei dati.

: le piattaforme devono essere modulari, con funzioni flessibili ove necessario, in modo da potersi adattare facilmente alle diverse esigenze dei clienti, alle condizioni del mercato e alle normative. Nuove funzionalità o servizi devono poter essere introdotti in qualsiasi momento, garantendo al contempo performance e sicurezza dei dati. Soluzioni agili e scalabili per periodi di lavoro intenso… e più tranquilli : le funzionalità di pagamento dovrebbero essere adattate alle esigenze del mercato. Ad esempio, nel caso di clienti retail durante i periodi di massimo stress come il Black Friday, sarà necessario abilitare un volume di pagamenti significativamente più elevato e potenzialmente funzioni su misura. Il volume può poi essere ridotto nei periodi più tranquilli.

: le funzionalità di pagamento dovrebbero essere adattate alle esigenze del mercato. Ad esempio, nel caso di clienti retail durante i periodi di massimo stress come il Black Friday, sarà necessario abilitare un volume di pagamenti significativamente più elevato e potenzialmente funzioni su misura. Il volume può poi essere ridotto nei periodi più tranquilli. L’automazione libera spazio e risorse : l’automazione offre ai team qualificati lo spazio per riaddestrarsi e concentrarsi sull’inserimento manuale dei dati e su altre attività essenziali di routine, permettendo all’azienda di concentrarsi sul proprio vantaggio competitivo. Le piattaforme con capacità di automazione aggiuntiva consentono anche una più rapida adozione e implementazione di nuove funzionalità.

: l’automazione offre ai team qualificati lo spazio per riaddestrarsi e concentrarsi sull’inserimento manuale dei dati e su altre attività essenziali di routine, permettendo all’azienda di concentrarsi sul proprio vantaggio competitivo. Le piattaforme con capacità di automazione aggiuntiva consentono anche una più rapida adozione e implementazione di nuove funzionalità. Permettere un’innovazione sempre attiva : il valore immediato dell’AI risiede nel miglioramento della user-experience, rendendo i pagamenti più veloci, facili e sicuri. Ad esempio, potrebbe contribuire a risolvere in modo significativo i problemi di back office: l’AI generativa potrebbe essere impiegata per identificare gli errori di pagamento, analizzare il problema e suggerire potenziali soluzioni. I vantaggi (e i rischi) futuri sono illimitati, ma le piattaforme devono avere la capacità di scalare per poter affrontare il futuro.

: il valore immediato dell’AI risiede nel miglioramento della user-experience, rendendo i pagamenti più veloci, facili e sicuri. Ad esempio, potrebbe contribuire a risolvere in modo significativo i problemi di back office: l’AI generativa potrebbe essere impiegata per identificare gli errori di pagamento, analizzare il problema e suggerire potenziali soluzioni. I vantaggi (e i rischi) futuri sono illimitati, ma le piattaforme devono avere la capacità di scalare per poter affrontare il futuro. Aumentare il proprio patrimonio di pagamenti: resilienza e sicurezza. Sebbene l’innovazione always-on debba essere parte fondamentale della strategia di ogni fornitore di servizi di pagamento, transazioni sicure e tempi di inattività ridotti al minimo restano fondamentali. Tuttavia, a differenza del passato statico dei pagamenti, anche la resilienza e la sicurezza devono evolvere continuamente di fronte alle nuove sfide. La portabilità multi-cloud contribuisce a questo obiettivo riducendo l’impatto delle interruzioni, assicurando la stabilità e tagliando allo stesso tempo i costi.

Con un approccio basato su piattaforma, il settore sarà in grado di crescere al passo con le aspettative dei clienti e con il mondo in rapida evoluzione.

di Ramon Villarreal, Global Architect and Payments Lead, Financial Services, Red Hat