Partnership AI tra Digital Realty e Mistral AI per accelerare l’innovazione europea

Digital Realty, specialista globale nel settore dei data center carrier-neutral, colocation e soluzioni di interconnessione, ha stretto una partnership strategica con Mistral AI. L’accordo è finalizzato a potenziare la capacità di calcolo avanzato e a garantire alle aziende l’accesso a soluzioni di IA con gestione locale dei dati.

Grazie a questo potenziamento, Mistral AI potrà far crescere i propri servizi , offrendo alle aziende un accesso rapido, sicuro e direttamente sul territorio europeo alle tecnologie di IA più avanzate. Il progetto nasce per rispondere alla forte richiesta del mercato, che esige applicazioni basate sull’intelligenza artificiale sempre più performanti, e rappresenta un passo avanti cruciale per rafforzare la potenza tecnologica dell’Europa.

Oltre alla pura potenza dei server, la partnership permette a Mistral AI di entrare nel network globale di Digital Realty, che unisce migliaia di imprese, fornitori di servizi e partner tecnologici in un unico grande ecosistema digitale. Questo collegamento diretto garantirà alle aziende clienti prestazioni eccellenti e tempi di risposta ridotti al minimo (bassa latenza), oltre a una connettività sicura che guiderà e accelererà l’innovazione basata sull’intelligenza artificiale in tutti i settori industriali.

Per le aziende clienti, questa collaborazione si tradurrà in connessioni sicure, ultra-veloci e ad altissime prestazioni con i servizi di Mistral AI, rendendo molto più semplice e immediato l’inserimento dell’intelligenza artificiale avanzata nelle attività di tutti i giorni. Più in generale, l’accordo dimostra come la presenza di infrastrutture digitali aperte, indipendenti e altamente connesse sia ormai il pilastro fondamentale per sviluppare e diffondere le tecnologie legate all’IA su larga scala.

“Siamo orgogliosi di ospitare l’infrastruttura di Mistral AI nel nostro campus di Paris South”, ha dichiarato Fabrice Coquio, SVP di Digital Realty e Managing Director per la Francia. “La nostra piattaforma permette alle aziende che sviluppano l’IA di potenziare rapidamente i propri sistemi, offrendo al contempo alle imprese un’infrastruttura sicura e ad alte prestazioni per integrare e utilizzare questi servizi”.