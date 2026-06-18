SYS-DAT cresce nel mercato legal

SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, comunica di aver siglato un contratto dal valore di 1,2 milioni di Euro con uno studio legale tra i più conosciuti in Europa per sviluppare l’infrastruttura di rete ed i servizi di connettività.

L’accordo prevede la progettazione e l’implementazione da zero della connettività, garantendo prestazioni e affidabilità assolute, attraverso la realizzazione di un’architettura di rete scalabile e orientata al futuro, capace di integrarsi perfettamente con i diversi sistemi di sicurezza.

La soluzione include oltre 70 switch e 80 access point. Per realizzarla al meglio, SYS-DAT Group curerà la progettazione tecnica assumendo la responsabilità del project management e della supervisione delle attività.

Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT Group, ha commentato: “Questo importante accordo per noi rappresenta uno dei più prestigiosi dal nostro ingresso nel mercato degli studi legali e notarili. Inoltre, consolida la nostra partnership tecnologica col cliente, per cui gestiamo già i servizi di cybersecurity e IaaS. È la prova di come stiamo riuscendo a portare l’innovazione anche in settori tradizionali, proponendo l’IA come assistente per l’avvocato durante le fasi di due diligence e stesura dei contratti, un copilota intelligente in grado di aumentare le capacità senza sostituirsi al giudizio umano. Questo approccio diversificato ci consente di rispondere alle esigenze specifiche di ogni mercato, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza e alla governance dei dati”.