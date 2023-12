Pentaho+, una piattaforma semplificata per dati affidabili e pronti GenAI-ready

Hitachi Vantara, controllata di Hitachi dedicata a data storage, infrastrutture e gestione del cloud ibrido, ha annunciato Pentaho+, una piattaforma integrata del software Pentaho e progettata per supportare le aziende a connettere, arricchire e trasformare le proprie attività sfruttando dati sofisticati ed affidabili, necessari per l’Intelligenza Artificiale (AI) e l’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI).

Attraverso l’automatizzazione di complesse operazioni di gestione dei dati grazie a soluzioni self-service avanzate e indipendenti dal cloud, Pentaho+ migliora la qualità dei dati consentendo alle aziende di supervisionare efficacemente i dati dall’origine all’implementazione.

Come riporta il Gartner Hype Cycle for Artificial Intelligence, 20231, “Nell’ultimo decennio nessun’altra tecnologia ha avuto un impatto così significativo come quello dell’Intelligenza Artificiale Generativa. L’incremento della produttività per sviluppatori e knowledge worker grazie all’utilizzo di sistemi come ChatGPT, è tangibile e ha portato aziende di diversi settori industriali a ripensare i propri processi aziendali e il valore delle risorse umane”. Tuttavia, l’Harvard Business Review ha rilevato che “solo il 3% dei dati aziendali soddisfa standard qualitativi di base.2”

Attraverso il miglioramento dell’accesso ai dati ibridi distribuiti nei data center on-premise e nel cloud pubblico, Pentaho+ connette formati non strutturati, semi-strutturati e strutturati per offrire una visione completa dei data asset, garantendo la sicurezza degli insight digitali e operativi mission-critical in un contesto caratterizzato dall’accelerazione della GenAI.

“In un’epoca caratterizzata dall’Intelligenza Artificiale e dal Machine Learning, crediamo che se un’azienda non è in grado di gestire al meglio i dati (non è quindi “data-fit”) è destinata a soccombere rispetto a un’altra che lo è”, ha dichiarato Maggie Laird, global head of Pentaho Software Hitachi Vantara. “Con Pentaho+, stiamo costruendo le basi per una data intelligence universale, in grado di consentire ai responsabili aziendali di fornire dati precisi ed accurati, così da poter utilizzare l’Intelligenza Artificiale Generativa per avere un impatto reale sulla strategia aziendale e sui profitti”.

Sfruttare il Valore Aziendale grazie a Dati pronti per l’intelligenza Artificiale

Pentaho+ offre una piattaforma flessibile e modulare che connette gli ambienti di dati esistenti e in evoluzione senza la necessità di costose operazioni di integrazione o di sviluppo di codice. È possibile aggiungere facilmente ulteriori moduli funzionali al crescere delle esigenze. Le caratteristiche base di Pentaho+ e gli aggiornamenti alle funzionalità di Pentaho comprendono:

Pentaho Data Integration e Analytics : Elaborazione in tempo reale di dati in batch e in streaming attraverso containerizzazione nativa per supportare qualsiasi ambiente di distribuzione. La nuova piattaforma integrata può essere ospitata su qualsiasi piattaforma di cloud provider, sia nel core sia nell’edge.

Pentaho Data Catalog: Pentaho Data Catalog consente di individuare, identificare, categorizzare e classificare i dati in base al contesto aziendale, contribuendo a dar vita ad un’organizzazione orientata ai dati. Un’interfaccia utente potenziata sfrutta il meglio della tecnologia di Io-Tahoe e Waterline Data, ereditate grazie ad acquisizioni fatte in precedenza.

Pentaho Data Storage Optimizer : Maggiore controllo sui costi relativi ai riaddebiti dell’IT, sulle performance e sui rischi per i dati lungo i processi operativi dell’impresa. Data Storage Optimizer è ora compatibile con tutti i file system e i container S3, oltre che con Hadoop.

Nei prossimi mesi è prevista l’espansione della piattaforma Pentaho+ con ulteriori funzionalità per il data mastering, il data quality e altro ancora.

“Pentaho offre ai responsabili di business intelligence, big data e data warehouse la piattaforma perfetta per l’integrazione e per l’elaborazione dei dati in modo flessibile, oltre che per gli analytics”, ha dichiarato Chris Keller, director of Big Data Analytics & IoT at ITNovum, il principale consulente IT per l’Open Source aziendale e la Digital Transformation in Germania. “Grazie alla sua architettura aperta, la piattaforma Pentaho+ può essere integrata in qualsiasi infrastruttura esistente, indipendentemente da dove si trovano i dati”.

