Proofpoint e Europol: nuova alleanza contro il cybercrime

Il cybercrime è una sfida globale che richiede una risposta globale. Gli attori delle minacce operano attraverso confini, infrastrutture e giurisdizioni diverse, ed è per questo che chi difende deve collaborare con la stessa velocità, visibilità e determinazione. Proofpoint è stata ufficialmente accolta come membro dell’Advisory Group on Internet Security (AGIS) dell’European Cybercrime Center (EC3) di Europol.

L’AGIS riunisce le principali organizzazioni ed esperti di cybersecurity a supporto della missione di Europol nella lotta al cybercrime in Europa. Il gruppo fornisce competenze strategiche, intelligence e indicazioni operative per aiutare EC3 a identificare minacce emergenti, rafforzare le attività di prevenzione e supportare le azioni delle forze dell’ordine mirate a smantellare gli ecosistemi criminali.

Per Proofpoint, questa nomina rispecchia un impegno di lunga data nella collaborazione con le forze dell’ordine e i partner del settore per rendere Internet un luogo più sicuro. Conferma inoltre la nostra convinzione che progressi concreti nella lotta al cybercrime siano possibili solo attraverso partnership basate sulla fiducia, capaci di integrare threat intelligence, competenze operative e azioni coordinate.

Nel corso degli ultimi anni, Proofpoint ha collaborato attivamente con Europol e altri partner internazionali in alcune delle più significative operazioni di contrasto al cybercrime. Di recente, ha fornito intelligence e analisi a supporto dello smantellamento della piattaforma di phishing-as-a-service Tycoon 2FA, diventata uno dei kit di phishing adversary-in-the-middle più diffusi, che consentiva ai cybercriminali di aggirare le protezioni di autenticazione multi-fattore e compromettere organizzazioni in tutto il mondo. Grazie alla collaborazione tra partner pubblici e privati, l’infrastruttura critica a supporto del servizio è stata neutralizzata, riducendo la capacità degli attori delle minacce di sfruttare la piattaforma contro le potenziali vittime. Inoltre, ha svolto un ruolo attivo in Operation Endgame, storica operazione internazionale delle forze dell’ordine che ha disarticolato alcune delle iniziative malware e botnet più prolifiche al mondo. Condividendo intelligence sulle infrastrutture criminali, sull’attività malware e sul comportamento degli attori delle minacce, la community di cybersecurity ha contribuito a rendere possibile una delle più grandi operazioni coordinate nella storia del contrasto al cybercrime. Questi sforzi hanno dimostrato i traguardi raggiungibili quando i difensori operano insieme, tra diversi settori e e oltre i confini nazionali. La nostra adesione all’AGIS consolida ulteriormente queste basi e ci offre l’opportunità di contribuire con la nostra visibilità in prima linea sul panorama delle minacce, imparando al contempo da altre organizzazioni di eccellenza impegnate nella protezione dell’ecosistema digitale europeo. E, altrettanto importante, crea un ulteriore canale per tradurre l’intelligence in azione concreta.

In Proofpoint crediamo che la cybersecurity debba andare oltre il rilevamento e la risposta e il settore ha l’obbligo di interrompere attivamente le operazioni criminali quando possibile. Il successo non si misura solo dalla capacità di identificare le minacce, ma da quella di eliminarle. Collaborando con Europol, forze dell’ordine nazionali e partner del settore, possiamo continuare a rendere il cybercrime sempre più costoso, difficile e meno redditizio per gli avversari.

Questo impegno nella lotta attiva alla criminalità informatica non è mai stato così importante. Le organizzazioni di tutta Europa continuano ad affrontare un panorama di minacce sempre più sofisticato: dalle campagne di phishing alla compromissione della posta elettronica aziendale, dal ransomware al furto di credenziali. Al tempo stesso, molte imprese nell’area osservano con attenzione l’evoluzione delle relazioni tecnologiche e di sicurezza internazionali. Questioni legate a sovranità digitale, governance dei dati e ruolo dei fornitori tecnologici globali sono diventate sempre più centrali nei consigli di amministrazione e nelle discussioni istituzionali.

In questo contesto, la partecipazione a iniziative europee di sicurezza basate sulla fiducia acquista un valore strategico. L’ingresso di Proofpoint nell’Advisory Group di Europol testimonia il nostro impegno a sostenere le priorità in materia di cybersecurity e a collaborare con le istituzioni europee per affrontare sfide condivise. La criminalità informatica non rispetta i confini nazionali, neanche le partnership necessarie per contrastarla dovrebbero farlo. Una sicurezza efficace si fonda su fiducia, trasparenza e un impegno condiviso nella protezione di aziende e cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza geografica.

Condividiamo pienamente questa missione.

Il cybercrime rimane oggi una delle minacce più significative per le aziende, ma non è insuperabile. Ogni operazione di smantellamento andata a buon fine, ogni partnership di condivisione dell’intelligence e ogni azione coordinata delle forze dell’ordine dimostra la forza della difesa collettiva.

Proofpoint è orgogliosa di entrare a far parte dell’Advisory Group on Internet Security di Europol EC3 e guarda con fiducia alla possibilità di lavorare con i propri partner per continuare a far progredire la missione condivisa di proteggere persone, aziende e comunità dal cybercrime.

A cura di Daniel Blackford, VP Threat Research, Proofpoint