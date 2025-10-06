Qlik Connect 2026: il forum internazionale sull’AI affidabile e scalabile

Qlik, specialista globale nell’integrazione e nella qualità dei dati, nelle analytics e nell’intelligenza artificiale, ha annunciato le date ufficiali del Qlik Connect 2026, che si terrà dal 13 al 15 aprile presso il Gaylord Palms Resort & Convention Center di Kissimmee, Florida. L’evento riunirà clienti, partner e leader di settore per presentare come le organizzazioni stanno trasformando gli esperimenti di AI in valore scalabile e consolidato. Il focus sarà pratico: dati affidabili, analytics governati e interoperabilità aperta che si traducono rapidamente in risultati di business.

Ora che le aziende hanno superato la fase di esplorazione iniziale dell’AI generativa e predittiva, ha inizio il vero lavoro, che consiste nel potenziare ciò che funziona, abbandonare ciò che non funziona e garantire la verificabilità di entrambe le operazioni. Questo richiede fondamenta di dati e analytics complete, spiegabili e sicure, oltre a una governance che consideri il rischio dei modelli e la tracciabilità dei dati come discipline operative. Qlik Connect 2026 si concentrerà su questa realtà e i partecipanti avranno modo di osservare come i team continuino a sperimentare, rafforzando al contempo pipeline, controlli e modelli che rendono l’AI affidabile in produzione e misurabile nei risultati aziendali.

Cosa possono aspettarsi i partecipanti da Qlik Connect 2o26:

Sessioni di vision su Agentic AI, AI predittiva e generativa integrate nelle decisioni quotidiane, non relegate a progetti pilota;

Laboratori pratici su integrazione dei dati, qualità dei dati, analytics, Qlik Predict e contenuti non strutturati con recupero e tracciabilità;

Case study dei clienti che quantificano l’impatto in ore risparmiate, ricavi protetti e rischi ridotti;

Percorsi di formazione collegati a certificazioni basate sul ruolo per AI, analytics e data engineering;

Architetture aperte e interoperabili: modelli lakehouse, ottimizzazione Iceberg, deployment multi-cloud e ibridi;

Showcase dell’ecosistema di partner e acceleratori che riducono il time to value.

“Qlik Connect 2026 mette in evidenza la forte capacità dell’azienda di innovare con audacia”, ha dichiarato Giovanni Cervellati, Data and Analytics, IDC “Presenta visioni chiare e convincenti per il futuro, con un approccio molto pragmatico e orientato all’utente. L’evoluzione dell’azienda verso l’innovazione nell’Agentic AI, l’integrazione dei dati e lo streaming riflette una strategia chiara, integrata ed end-to-end su dati, analytics e intelligenza artificiale”.

Dettagli dell’evento: