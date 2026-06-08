Vertiv presenta il primo digital twin di infrastruttura fisica convergente per NVIDIA Omniverse DSX

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato i progressi ottenuti nello sviluppo di una funzionalità di digital twin a livello di produzione per Vertiv SmartRun integrata nel Blueprint NVIDIA Omniverse DSX, facendo avanzare la roadmap dell’azienda per rendere l’infrastruttura delle AI factory più configurabile, ripetibile e pronta per la simulazione.

Man mano che le implementazioni di AI scalano verso densità e capacità sempre maggiori, i data center necessitano di un modo più rapido e affidabile per trasformare ogni generazione di calcolo in infrastruttura reale. I processi tradizionali basati su documenti e i passaggi isolati tra i team di alimentazione, raffreddamento, controllo e deployment non riescono a tenere il passo. Il digital twin di Vertiv SmartRun sposta la pianificazione verso un approccio basato su modello, consentendo di progettare, simulare e validare l’infrastruttura come un unico sistema prima della realizzazione. Catturando configurazioni e dipendenze di sistema in un ambiente virtuale, aiuta a ridurre le modifiche progettuali in fase avanzata e i rischi di integrazione, aumenta la fiducia tramite la simulazione e accelera il tempo dalla pianificazione alla prontezza operativa, migliorando al contempo il coordinamento tra i team.

“L’infrastruttura AI non può più essere pianificata per ogni singola generazione di processori”, ha dichiarato Scott Armul, chief product and technology officer di Vertiv. “Per offrire più token al secondo per megawatt, i clienti hanno bisogno che alimentazione, raffreddamento, controlli e flussi di deployment siano progettati come un unico sistema interdipendente. Il digital twin di Vertiv SmartRun aiuta a codificare l’expertise infrastrutturale di Vertiv in blocchi costruttivi configurabili e pronti per la simulazione, che supportano una pianificazione delle AI factory più rapida e più sicura. Estendendo questo approccio a Vertiv OneCore Rubin DSX, Vertiv sta aiutando i clienti a tradurre i futuri requisiti di calcolo in infrastrutture fisiche implementabili prima che tali requisiti raggiungano la piena scala di deployment.”

Il digital twin di Vertiv SmartRun rappresenta la prima fase della roadmap multi-fase di digital twin per le AI factory di Vertiv. I digital twin sono progettati per colmare il divario tra l’innovazione accelerata nel calcolo e la prontezza dell’infrastruttura fisica, preservando l’intento ingegneristico dalla configurazione e simulazione iniziali fino al deployment, alla messa in servizio, all’affidabilità del ciclo di vita e all’ottimizzazione futura.

“Le AI factory richiedono una progettazione congiunta full-stack tra calcolo e infrastruttura fisica”, ha affermato Vladimir Troy, vicepresidente AI Infrastructure di NVIDIA. “Il Blueprint NVIDIA Omniverse DSX aiuta l’ecosistema a costruire, simulare e ottimizzare digital twin di AI factory su scala gigawatt utilizzando OpenUSD, asset SimReady e simulazioni di potenza, termiche e operative. L’integrazione di Vertiv SmartRun in questo flusso di lavoro può aiutare i clienti a valutare prima le scelte infrastrutturali e a prepararsi a più generazioni di calcolo accelerato.”

Al Computex Taipei 2026, Vertiv ha presentato Vertiv SmartRun sia come sistema di infrastruttura fisica sia come digital twin configurabile, consentendo ai partecipanti di esplorare scenari di configurazione e vedere come le scelte progettuali basate su modello possano supportare la pianificazione infrastrutturale a valle, il coordinamento e i flussi di simulazione. Creato utilizzando le capacità di ingegneria dei sistemi basata su modello di Dassault Systèmes sulla piattaforma 3DEXPERIENCE e connesso ai flussi di lavoro NVIDIA Omniverse DSX, il dimostratore stabilisce una base digitale condivisa per configurazione, simulazione, validazione e futura ottimizzazione lungo tutto il ciclo di vita dell’infrastruttura delle AI factory.

“I digital twin consentono di rappresentare sistemi infrastrutturali complessi con l’intelligenza delle loro regole di configurazione, dipendenze e intenti ingegneristici”, ha dichiarato Stéphane Sireau, vicepresidente high tech industry di Dassault Systèmes. “Al Computex, Vertiv, Dassault e NVIDIA hanno mostrato come l’infrastruttura AI di Vertiv stia passando da flussi di progettazione basati su documenti a un approccio industrializzato di ingegneria dei sistemi basata su modello, ottimizzato per velocità, qualità e prestazioni a livello di sistema.”