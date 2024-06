Qlik e AWS insieme per offrire soluzioni di AI generativa affidabili

L’adozione dell’Intelligenza Artificiale (AI) porta alle aziende innumerevoli vantaggi e poterne sfruttare tutte le potenzialità è un’opportunità da non farsi sfuggire. Di certo non mancano le difficoltà e, per consentire alle organizzazioni di accelerare il passo verso l’innovazione, molti specialisti nel settore tecnologico uniscono le forze e le competenze.

Qlik, specialista globale nell’integrazione dei dati, nell’analisi e nell’intelligenza artificiale (IA), annuncia la firma di un accordo di collaborazione strategica (SCA) con Amazon Web Services (AWS). I nuovi investimenti semplificheranno il percorso verso un’intelligenza artificiale aziendale affidabile e fidata, combinando le soluzioni di Qlik con il cloud di AWS e le tecnologie di IA generativa.

Quattro aree strategiche messe a punto da Qlik e AWS

Qlik e AWS collaboreranno su una serie di iniziative strategiche, ognuna progettata per fornire vantaggi specifici in quattro aree chiave:

Promozione dello sviluppo di applicazioni di IA: L’accordo siglato accelererà l’innovazione collaborativa che consentirà ai clienti di trarre valore dalle applicazioni di IA generativa, comprese le integrazioni senza soluzione di continuità con i servizi di IA generativa di AWS, come Amazon Bedrock, un servizio completamente gestito che offre una scelta di modelli di fondazione (FM) ad alte prestazioni di aziende leader nel settore dell’IA tramite un’unica API, insieme a un’ampia serie di funzionalità di cui le organizzazioni hanno bisogno per costruire applicazioni di IA generativa con sicurezza, privacy e IA responsabile.

Miglioramento dell'utilizzo dei dati SAP: La collaborazione consentirà ai clienti di ottenere un maggiore valore dai loro dati SAP attraverso la migrazione dei loro ambienti di dati, consentendo soluzioni moderne che sfruttano le ampie capacità di integrazione dei dati di Qlik per le fonti di dati SAP e non SAP.

Semplificazione della conformità dei dati: La collaborazione consentirà di soddisfare ulteriormente i requisiti di conformità, privacy e sovranità che possono variare da Paese a Paese. Questo supporterà la migrazione e l'innovazione dei clienti, consentendo al contempo l'adesione a standard normativi critici come FedRAMP negli Stati Uniti.

Accelerazione dell'adozione della tecnologia di IA: Qlik e AWS intensificheranno gli sforzi di co-marketing e co-selling con investimenti mirati ad accelerare il successo dei clienti con un'IA aziendale affidabile.

Questo SCA ha come obiettivo di semplificare l’adozione da parte delle aziende di soluzioni di integrazione dei dati, analisi e intelligenza artificiale basate sul cloud. La collaborazione si concentrerà sull’aumento delle iniziative di co-selling per fornire ulteriore supporto e risorse, semplificando il modo in cui le imprese globali sfruttano le capacità combinate di Qlik e AWS.

Dichiarazioni

“Il nostro SCA con AWS accelererà la capacità dei nostri clienti di utilizzare i dati e l’IA per affinare il loro vantaggio competitivo”, ha dichiarato Casey George, Executive Vice President, Global Sales di Qlik. “Insieme, stiamo investendo per rendere l’IA più tangibile e fruibile, per consentire alle aziende di capitalizzare le loro basi di dati. Questa collaborazione fornirà applicazioni pratiche e specifiche per il settore”.

“La collaborazione con Qlik aiuterà i clienti a sfruttare in modo più efficace le tecnologie cloud e di analisi avanzata nelle implementazioni di IA generativa”, ha dichiarato Chris Grusz, Managing Director, Technology Partnerships, AWS. “I nostri sforzi congiunti si concentrano sulla semplificazione del modo in cui le aziende integrano e sfruttano l’IA per ottenere guadagni misurabili”.

“La nostra collaborazione di lunga data con Qlik e AWS ha permesso ad HARMAN di migliorare le proprie operazioni aziendali attraverso una solida base di dati e analisi. Grazie a questa associazione, HARMAN Digital Transformation Solutions aiuta i propri clienti a snellire, semplificare e modernizzare le operazioni aziendali e ad adottare fattori di differenziazione basati sull’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Nick Parrotta, President – Digital Transformation Solutions & Chief Digital and Information Officer (CDIO) di HARMAN. “Abbiamo rafforzato la nostra collaborazione con Qlik per offrire migliori soluzioni data-driven ai nostri clienti, tra cui intuizioni generative basate sull’IA, suggerimenti contestuali, elaborazione di dati su larga scala, grafici incorporati, analisi e self-service governato”.