AWS Summit 2024: un evento da record!

Si è tenuto il 23 maggio 2024, presso l’Allianz MiCO di Milano, l’AWS Summit Milano 2024, il più importante evento sul Cloud e sull’innovazione nel nostro Paese. Con più di 7000 partecipanti, 100 Sessioni con oltre 65 casi aziendali, è stato il Summit più grande di sempre in Italia.

Di seguito alcune considerazioni di Julien Groues, General Manager for AWS in Europe South riguardo l’impegno di AWS in Italia, le prospettive future e il ruolo dell’AI nello sviluppo tecnologico del nostro Paese.

“AWS ha una lunga storia di investimenti in Italia e per l’Italia, Abbiamo iniziato nel 2012 con l’apertura della prima Edge Location a Milano e da lì non ci siamo più fermati. Nel 2020 abbiamo aperto la Regione AWS di Milano aperta con un investimento di 2 Miliardi di euro che avrà nel prossimo decennio un significativo impatto sul PIL Italiano pari a 3.7 Miliardi di euro. La nostra infrastruttura e più di 220 AWS servizi hanno raggiunto il livello di qualifica QI2/QC2, stabilito dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che ha riconosciuto che AWS soddisfa più di 360 requisiti di sicurezza, capacità di elaborazione, affidabilità e scalabilità.

Questo è un importante riconoscimento che permette alle aziende e alla Pubblica Amministrazione Italiana di gestire carichi di lavoro critici nel cloud AWS e di sfruttare a pieno le tecnologie avanzate. Il nostro obiettivo è fare in modo che l’Italia possa crescere oggi e in futuro sfruttando al meglio le caratteristiche uniche del Made in Italy e il meglio delle tecnologie.

Il 2023 è stato l’anno dell’Intelligenza Artificiale e l’opportunità che abbiamo di fronte a noi è enorme. Siamo di fronte ad un cambiamento epocale, che cambierà il nostro modo di lavorare. Una recente ricerca che abbiamo commissionato mostra che le imprese italiane hanno registrato un forte aumento nel tasso di adozione dell’Intelligenza Artificiale nel 2023, con il 23% delle imprese italiane che ha già adottato queste tecnologie. Questo rappresenta un incremento del 28% rispetto all’anno precedente e continuare con questo trend porterebbe ad una crescita dell’economia italiana pari a 329 miliardi di euro”.

L’Intelligenza Artificiale Generativa può portare benefici ad aziende di ogni dimensione e settore: Banche, Assicurazioni, aziende manifatturiere, pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie e molto altro. Le applicazioni sono molteplici e molte di queste sono ancora inesplorate, di seguito due casi italiani di come sia possibile implementare l’AI per raggiungere obiettivi prima impensabili: