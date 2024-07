Quali bonus scommesse per la finale di Euro 2024?

Gli Europei di calcio 2024 sono finalmente giunti alla fase conclusiva e domenica sera alle ore 21 all’Olympiastadion ci saranno la Spagna e l’Inghilterra a contendersi il trofeo. Si preannuncia una sfida molto equilibrata tra la Roja, che cerca il quarto trionfo in questa competizione, e i britannici, ancora a caccia del primo e desiderosi di vendicare il ko nell’ultima finale contro l’Italia. Per coloro che vogliano provare a indovinare l’esito della sfida, sicuramente è bene conoscere quali sono le migliori promozioni dei bookies in vista di questo match.

Tutti gli operatori hanno infatti proposto dei bonus esclusivi molto interessanti per gli Europei e l’analisi dettagliata di ciascuno di essi può indirizzare gli utenti a fare la scelta migliore in base alle loro esigenze. Ad esempio, i vantaggi del bonus Goldbet sono molteplici e consistono in un bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito versato sul proprio conto gioco fino ad un massimo di 500€ + 5€ di bonus virtual dopo la registrazione. Ma non è finita qui perché la promozione è anche un bel supporto per regalarsi una sorta di Freebet in più: fino a 2024€ di bonus.

Scegliere il miglior bonus per la finale degli Europei non è semplice perché ci sono diversi bookmaker che hanno messo a disposizione offerte interessanti: bonus e quote maggiorate che risultano decisamente invitanti per chi fosse intenzionato a puntare su Spagna-Inghilterra. Tra i più convenienti c’è sempre Snai che offre fino a 1024€ di bonus per Euro 2024 con un deposito minimo di 10€. Un bonus speciale fino a 100€ suddivisi in quattro settimane, da sbloccare con il codice apposito e sempre con un deposito minimo di 10€, è concesso anche da William Hill. Bonus del 100% anche per Bet365, con un deposito minimo stavolta di 5€.

Il nuovo operatore Betsson vuole sbaragliare la concorrenza e riserva un bonus di benvenuto per i nuovi clienti fino a 600€ di benvenuto divisi tra un bonus senza deposito di 50€ alla registrazione + un bonus al deposito di 50€ + 500€ di bonus scommesse. È molto interessante anche la promozione di Planetwin365, con un bonus dall’ammontare complessivo di 365€ per tutti coloro che sono iscritti sulla pagina dell’operatore. Non va poi dimenticato un book come Sisal, che concede di sbloccare il proprio bonus di benvenuto fino a 270€ con un deposito minimo di solo 1€: un’offerta divisa in tre parti e unica nel suo genere.

La finale tra Spagna e Inghilterra è aperta a ogni esito: successo della Roja o dei Tre Leoni, pari al 90’ e tempi supplementari, tanto equilibrio o pioggia di reti. Chi crede di avere la giusta sensazione sullo sviluppo di questo match punterà su quella, ma è necessario prima conoscere quale operatore ha in serbo per lui la migliore offerta.