Qualys ottiene l’autorizzazione FedRAMP (R) High per l’intera piattaforma di risk management

Qualys, fornitore di soluzioni cloud innovative per l’IT, la sicurezza e la compliance, ha annunciato che la piattaforma governativa Qualys ha ottenuto l’autorizzazione FedRAMP High, sponsorizzata dall’Agenzia per la repressione della droga degli Stati Uniti (DEA). Questa autorizzazione posiziona Qualys tra le poche piattaforme di cybersecurity che offrono una soluzione di sicurezza completa a livello FedRAMP High, collocandola in un gruppo elitario di fornitori affidabili per supportare i sistemi più sensibili del governo federale.

Molte agenzie federali affrontano difficoltà a causa del personale limitato e degli strumenti di sicurezza frammentati, rendendo difficile valutare e gestire il rischio informatico. Qualys risponde a questa esigenza con una piattaforma unificata di gestione del rischio informatico che offre ampia visibilità e controllo su tutta la superficie di rischio. Ora autorizzata FedRAMP High, la piattaforma governativa Qualys offre gestione delle vulnerabilità, conformità, rilevamento e risposta degli endpoint (EDR), inventario degli asset, applicazione delle policy, sicurezza delle applicazioni web e presto protezione nativa delle applicazioni cloud – tutto in una soluzione scalabile e unica progettata per rispettare i più alti standard di sicurezza federale.

FedRAMP High è il livello di autorizzazione più rigoroso all’interno del programma Federal Risk and Authorization Management, allineato ai controlli NIST 800-53 High Impact. È riservato ai servizi cloud che trattano i dati non classificati più sensibili del governo. Le piattaforme a questo livello sono progettate per supportare carichi di lavoro mission-critical e business-critical.

“Ottenere l’autorizzazione FedRAMP High sottolinea il nostro significativo investimento in sicurezza di prima classe e riafferma il nostro impegno come partner affidabile nel promuovere la missione del Governo Federale degli Stati Uniti di rafforzare la cybersecurity,” ha dichiarato Sumedh Thakar, presidente e CEO di Qualys. “Con la crescita delle minacce, le organizzazioni hanno bisogno di visibilità unificata, automazione scalabile e fiducia nel proprio stack di sicurezza. Questo traguardo dimostra che la piattaforma governativa Qualys consente ai clienti di ridurre efficacemente il rischio e proteggere i loro asset più critici sia nel settore pubblico che privato”.