S2E annuncia GenerativeShield. Si tratta di una soluzione SaaS di Artificial Intelligence che risolve i rischi normativi e di riservatezza dovuti all’adozione di strumenti di AI Generativa all’interno delle realtà aziendali italiane ed europee.

Per rispondere ai loro bisogni, GenerativeShield integra tecnologie di Generative AI per il potenziamento e sviluppo self-service di assistenti conversazionali intelligenti. Questi sono chiamati a interrogare i dati aziendali per fornire risposte precise e coerenti agli utenti che li utilizzano.

S2E ha scelto come piattaforma di sviluppo ed elaborazione Amazon Web Services – di cui è Partner Advanced – su regioni Cloud basate in Europa, che si avvantaggia quindi della normativa europea in tema GDPR a cui è conforme. In questo modo è previsto lo sviluppo di moduli conversazionali integrabili all’interno degli applicativi aziendali, oppure fruibili in modalità stand alone.

Con il diffondersi tra le organizzazioni dell’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, è parsa evidente la necessità di trovare una concreta applicabilità della tecnologia all’interno della propria organizzazione. L’obiettivo è superare il compromesso tra adozione della tecnologia su casi d’uso specifici e privati, e l’incerta sicurezza di quest’ultimi dovuta all’adozione di modelli pubblici come ChatGPT.

Generative Shield versatile anche dal punto di vista dell’integrazione

“Generative Shield è una soluzione SaaS pensata per mitigare i rischi e le complessità legate all’impiego dell’intelligenza artificiale generativa da parte delle organizzazioni. È parso chiaro come i benefici del suo impiego non possano prescindere da una integrazione sicura con il patrimonio informativo aziendale. Questo è necessario a fornire risposte specifiche per i diversi casi d’uso conversazionali delle aziende”, dichiara Andrea Cappelletti, Digital Transformation & Hyperautomation Business Unit Director di S2E.

“Inoltre, il valore della tecnologia si compie quando è integrato nella realtà aziendale, e negli applicativi che già oggi l’azienda usa. Per questo motivo ci concentriamo su una soluzione versatile dal punto di vista dell’integrazione. Da un punto di vista tecnologico, l’evoluzione è particolarmente veloce e su questo versante il nostro è un approccio plurale. La nostra unità R&D, infatti, sta lavorando in ottica di ottimizzazione e perfezionamento dell’estrazione delle informazioni puntuali e referenziate dai dati aziendali. Produciamo contenuto solo in presenza di certezza e coerenza del dato aziendale con la domanda posta dall’utente, riducendo il rischio di allucinazione tipico delle tecnologie di AI Generativa. GenerativeShield si presenta come una piattaforma il cui funzionamento è agnostico al modello impiegato, focalizzata sul trattamento ed estrazione di informazioni aziendali certe, in totale sicurezza e confidenzialità.”

Scheda tecnica GenerativeShield

• Early Access, per le aziende interessate a valutare l’adozione di GenerativeShield – S2E offre alle aziende interessate a provare il prodotto, un accesso gratuito prioritario alla piattaforma per un periodo di 30 giorni dall’attivazione, fino a 5 persone per organizzazione.