Wiz sceglie S2E per sbarcare in Italia

S2E ha scelto Wiz, attivo nella sicurezza del cloud, come primo partner italiano per supportare le aziende nella sicurezza delle loro piattaforme cloud.

Conosciuta per la sua innovativa Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), Wiz è una startup in forte crescita che a febbraio ha raccolto un ulteriore round di finanziamenti raggiungendo una valutazione attuale di 10 miliardi di dollari. Con la crescente adozione a livello mondiale della tecnologia cloud, l’esigenza di sicurezza non è mai stata così forte. La piattaforma di Wiz è ben posizionata per aiutare le organizzazioni a proteggere i loro ambienti cloud e ad affrontare le crescenti minacce alla sicurezza.

“Wiz è una soluzione di sicurezza basata sul cloud che raccoglie informazioni senza installare alcun componente da parte del cliente”, dichiara Andrea Cerro, CyberSecurity Business Unit Director di S2E. “È perfetta per le aziende di tutte le dimensioni, da quelle che hanno appena iniziato il loro percorso nel cloud alle imprese con una profonda maturità nel cloud e nel multi-cloud: in questo ambito Wiz offre una visione unica e completa della sicurezza”.

“Le organizzazioni di tutto il mondo passano al cloud e Wiz permette loro di adottare e abbracciare il nuovo modello operativo di sicurezza del cloud”, commenta Trish Cagliostro, Head of Global Channels and Alliances di Wiz. “S2E svolgerà un ruolo fondamentale nel nostro ecosistema di partner che è in crescita, contribuendo a portare visibilità, contesto ed una efficace identificazione delle priorità per i clienti. Siamo entusiasti di dare loro il benvenuto nel Wiz Partner Program”.

Wiz è una soluzione nata proprio per offrire un approccio semplice, diretto e concreto di sicurezza nel cloud e consente ai clienti di proteggere tutto ciò che costruiscono ed eseguono nel cloud offrendo tre vantaggi fondamentali:

Visibilità: Wiz analizza ogni livello degli ambienti cloud (AWS, Azure, GCP, OCI, Alibaba Cloud, Openshift e Kubernetes attraverso macchine virtuali, container e serverless) per fornire in pochi minuti visibilità e contesto completi su ogni tecnologia in esecuzione nel cloud.

Sicurezza: Wiz stabilisce continuamente le priorità dei rischi critici in base a un’analisi approfondita del cloud che comprende configurazioni errate, esposizione alla rete, segreti, vulnerabilità, malware e identità per creare un’unica visione prioritaria del rischio. Tutto questo viene modellato sul Wiz Security Graph, che fornisce approfondimenti contestuali, in modo da poter identificare in modo proattivo e sistematico le combinazioni pericolose e rimediare ai rischi.

Agilità: Wiz consente ai team di sicurezza, sviluppo e DevOps di disporre di strumenti per scalare la sicurezza lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo. Inoltre, fornisce visibilità diretta, prioritizzazione dei rischi e indicazioni per la correzione ai team di sviluppo, per affrontare i rischi nella propria infrastruttura e nelle proprie applicazioni con l’integrazione nella pipeline di sviluppo per evitare che i problemi vengano distribuiti.

“S2E si distingue per essere il primo partner di Wiz nel nostro Paese” conclude Andrea Cerro di S2E “. Questa collaborazione ci permette di avere una conoscenza approfondita della piattaforma, consentendoci di realizzare demo o ambienti su misura per i clienti. Abbinando l’esperienza di S2E nei contesti Cloud, Wiz consente di acquisire una visione chiara della postura di sicurezza esistente, consentendo di valutare la piattaforma in un contesto pratico, mettendo quindi S2E nella miglior condizione per rispondere, con azioni correttive specifiche e adeguate, a quanto evidenziato da WIZ, in modo efficiente e rapido, migliorando la security posture del cliente.”