S2E punta su OutSystems per accelerare lo sviluppo enterprise

In un contesto economico in cui la rapidità di adattamento è il principale vantaggio competitivo, la necessità di far convergere le linee di Business con l’IT non è più un’opzione, ma una necessità. S2E risponde a questa urgenza adottando la piattaforma OutSystems, l’anello di congiunzione che permette a manager e sviluppatori di parlare la stessa lingua. Attraverso questa soluzione, la complessità tecnica viene trasformata in agilità operativa che consente alle imprese di tradurre istantaneamente le visioni strategiche in applicazioni sicure, scalabili e orientate al valore.

Grazie alla tecnologia high-performance low-code, le imprese sono in grado di abbattere le barriere temporali dello sviluppo tradizionale, realizzando applicazioni con una velocità fino a 10 volte superiore rispetto gli standard comuni. La flessibilità dell’approccio S2E garantisce una personalizzazione illimitata che si traduce nella creazione di ecosistemi web, mobile e chatbot evoluti, riducendo drasticamente la necessità di codice manuale.

Oltre alla rapidità, l’architettura proposta assicura un’integrazione fluida di ogni fonte di dati e una scalabilità nativa capace di sostenere migliaia di utenti senza flessione nelle performance. La sicurezza e la conformità normativa non sono elementi aggiuntivi ma integrati fin dalla progettazione, garantendo soluzioni sempre allineate ai più rigorosi standard internazionali. L’innovazione trova poi la sua massima espressione nell’impiego della GenAI e di strumenti come OutSystems Mentor, con cui S2E crea prototipi funzionanti in pochi minuti, che accelerano i processi di validazione e mitigano i rischi d’impresa.

“L’adozione di OutSystems per S2E rappresenta un cambio di paradigma nel modo di concepire il software”, dichiara Giuseppe Mandarino, Business Line Manager di S2E. “Oggi il mercato non cerca solo fornitori, ma partner capaci di garantire la business continuity attraverso architetture solide e performanti. Con OutSystems, guidiamo i team dei nostri clienti alla scoperta di un nuovo modo di innovare, in cui l’IT non è più un centro di costo o un collo di bottiglia, ma il vero motore della trasformazione del business. La possibilità di sviluppare applicazioni enterprise fino a dieci volte più rapidamente si traduce in un vantaggio competitivo concreto e duraturo per i nostri clienti”.

Scegliere il supporto di S2E significa puntare su una trasformazione concreta dei costi e della produttività aziendale. L’adozione di questa piattaforma consente di ridurre i costi di sviluppo tra il 40 e il 60% e il TCO (Total Cost of Ownership) tra il 20 e il 40%, merito di una manutenzione semplificata e di una riduzione strutturale del debito tecnico. L’impatto sul business è quindi immediato e tangibile: un time-to-market ridotto del 75% permette alle aziende di anticipare i competitor nel lancio di nuovi prodotti. In questo scenario, S2E affianca i propri partner nel portare le applicazioni ad un livello superiore, combinando visione strategica ed eccellenza esecutiva.