Salotto 2023 riunisce gli operatori Telco italiani

Al via la diciassettesima edizione del Salotto, l’evento annuale promosso da MIX — Milan Internet eXchange, che si terrà a Milano i prossimi 14 e 15 novembre e che si preannuncia straordinaria a partire dalla location. Il centro congressi Allianz MiCo, nel cuore dell’avveniristico quartiere CityLife, per antonomasia, uno dei punti di incontro per le aziende in Italia, si prepara ad accogliere oltre 1000 partecipanti registrati in rappresentanza di 400 aziende del comparto Telco, per due intense giornate all’insegna del dibattito e del networking.

L’edizione 2023 di Salotto si aprirà con il discorso inaugurale del presidente MIX, Alessandro Talotta, concentrando l’attenzione su temi cruciali come connettività, trasformazione digitale e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le novità di Salotto 2023, la sezione education, in apertura del Salotto, riservata agli studenti delle scuole secondarie a indirizzo informatico, per favorire l’incontro tra mondo della scuola e lavoro e quella dedicata alle associazioni di riferimento per il mondo Telco, per offrire alle aziende partecipanti un’opportunità di contatto diretto.

Due i panel di confronto tra istituzioni e industria TELCO: “Broadband Everywhere”, moderato da Enrico Pagliarini di Radio 24/Il Sole 24 Ore, a cui parteciperanno Maria Teresa Ferrigno, Responsabile TIM Wholesale Market, Guido Garrone, CEO Eolo, Stefano Mazzitelli, Direttore Mercato Business Open Fiber, Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze, Giulia Pastorella, Vice Presidente di Azione ed esperta di digitale, Daniele Peli, CEO Intred e Giovanni Zorzoni, Presidente AIIP e “Sustainability”, moderato da Layla Pavone, Imprenditrice Esperta di Digitale e innovazione tecnologica – Professoressa universitaria – Presidente Onorario IAB Italia, a cui prenderanno parte Jorge Álvarez, CEO Retelit, Giorgio Bergesio, Vicepresidente della IX Commissione Industria del Senato, Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione Cultura della Camera e componente dell’Intergruppo Innovazione, Alessandro Morelli, Sottosegretario al DIPE, Francesca Petriacci, Responsabile TIM Operations Area Centro e Sherif Rizkalla, CEO Italy & Switzerland Stack Emea.

Il programma delle due giornate del Salotto 2023 prevede inoltre centinaia di incontri one to one, una ricca agenda di tavoli tecnici, su tematiche che spaziano dal Cloud alla GenAi, oltre alla possibilità di visitare gli stand delle aziende sponsor che coprono tutta la filiera del settore Telco.