SAP porta a Milano HR Connect per scoprire il futuro del lavoro

In un contesto di profonda trasformazione, caratterizzato da un’accelerazione senza precedenti, il rischio di disconnessione tra persone, sistemi e processi è sempre più concreto. Flussi di lavoro frammentati, calo dell’engagement dei dipendenti e dati incompleti possono rallentare la crescita organizzativa. Al contrario, queste dimensioni sono integrate, aumentano il coinvolgimento, migliorano le performance e si accelera l’innovazione. Nasce da questa consapevolezza SAP HR Connect, l’evento globale dedicato al futuro delle risorse umane, che farà tappa a Milano il prossimo 6 maggio. Un appuntamento internazionale che coinvolge oltre 50 Paesi e riunisce leader HR, esperti e professionisti del settore per confrontarsi sulle sfide della trasformazione continua, sul ruolo dell’intelligenza artificiale e sull’importanza di mantenere connessi persone, dati e processi.

Il team dell’edizione 2026, “Connecting talent, empowering futures”, mette al centro la connessione come leva strategica per valorizzare i talenti, rafforzare la resilienza e costruire un futuro del lavoro più inclusivo, intelligente e sostenibile. Nel corso della giornata, verrà approfondito come le soluzioni SAP SuccessFactors, potenziate dall’AI, supportino strategie HR integrate e orientate al futuro. Al centro dell’agenda: lo sviluppo di un’intelligenza unificata su competenze, recruiting e sviluppo dei talenti; l’utilizzo di dati e AI per generare insight contestuali a supporto delle decisioni.

Ampio spazio sarà riservato all’AI agentica con la Joule Experience, un percorso interattivo per scoprire da vicino Joule e i Joule Agent per le risorse umane, in grado di pianificare ed eseguire automaticamente flussi di lavoro multi-fase, collegare le diverse funzioni, accelerare le decisioni e semplificare i processi.

Il programma include inoltre testimonianze di imprese leader che condivideranno esperienze concrete di trasformazione HR. Tra i protagonisti figurano Cassa di Risparmio di Bolzano – Sparkasse, ALFASIGMA, Ferrero, FOMAS Group, SIAD, Mitsubishi Electric Europe B.V. – Italian Branch, Camst Group e Permasteelisa Group. I loro interventi mostreranno come una tecnologia unificata, un’employee experience evoluta e modelli di leadership condivisi possano generare valore, rafforzare la resilienza e contribuire al successo delle persone e dell’organizzazione.

Momento conclusivo della giornata sarà la cerimonia di premiazione degli HR Connect Awards, dedicati alle eccellenze italiane che si sono distinte nell’ultimo anno per progetti HR innovativi e ad alto impatto. I riconoscimenti saranno assegnati nelle seguenti categorie:

· Go-Live Leader – Eccellenza nell’implementazione

· Growth Champion – Eccellenza nella crescita aziendale

· Innovator – Eccellenza nell’innovazione

· Success Hero – Eccellenza nel ritorno sull’investimento (ROI).

«Con HR Connect, SAP rinnova il proprio impegno nel supportare le organizzazioni nella costruzione di un futuro del lavoro più connesso, intelligente e sostenibile», ha dichiarato Rosalba Agnello, Head of SAP SuccessFactors di SAP Italia. «L’evento rappresenta un importante occasione di confronto, analisi e ispirazione, oltre che di approfondimento sulla strategia e sulla roadmap di SAP SuccessFactors. Dall’AI generativa ai modelli organizzativi skill-based, fino a esperienze sempre più intuitive e coerenti, le nostre soluzioni accompagnano l’intero ciclo di vita del dipendente, aiutando le aziende a competere in uno scenario in continua evoluzione».

SAP HR Connect Milano conta sulla collaborazione dei partner SAP. I Platinum Partner di questa edizione sono Allos, società del Gruppo DGS, EY. I Gold Partner sono ADP, Arsenalia, Avvale, Derga Consulting, Horsa Run. I Silver Partner sono Abstract, EPI-USE Labs, SAP Fieldglass, KPMG Advisory, Mercer Italia, OpenText, TechWolf. Come Brand Partner: Qualtrics, Walkme. E come Community Partner: HRC Group.