SAP Signavio per una trasformazione consapevole

Business leader provenienti da tutta Europa, Medio Oriente e Africa si sono riuniti per partecipare alla seconda edizione del SAP Signavio Business Process Transformation Executive Summit. L’evento, che si è tenuto sul Lago di Como in Italia, è stato organizzato da SAP con il supporto dei partner Qintesi, It-Link e Fujitsu ed è stata un’occasione di confronto e discussione sulle sfide poste da uno scenario di mercato sempre più turbolento.

Come l’AI generativa aiuta le imprese ad accelerare il cambiamento

“In questo momento cruciale per le aziende, influenzato dal contesto macro, vediamo la convergenza di due tecnologie trasformative. Da un lato il cloud che consente alle aziende di innovare più velocemente abbattendo i silos. Dall’altro l’AI generativa che automatizza le attività e offre nuovi insight. Il cambiamento è un dato di fatto, ma la trasformazione consapevole, con persone e processi al centro, fa entrare in gioco SAP Signavio”, ha commentato Manos Raptopoulos, Regional President Southern Europe, Middle East and Africa, SAP.

Anche Florian Bauer, partner della società di consulenza McKinsey & Company, intervenuto all’evento, ha riflettuto sul ruolo delle nuove tecnologie nella trasformazione delle organizzazioni. Per Bauer: “Sebbene si parli molto dei dati come del nuovo oro, la creazione di valore su vasta scala richiede la trasformazione dei processi con la tecnologia. L’intelligenza artificiale può ridurre drasticamente il tempo necessario per implementare il process mining e produrre insight significativi e su misura. Se le aziende vogliono sfruttare al meglio questa tecnologia, devono avere i processi ben progettati e abilitati”.

Gero Decker, General Manager e Head of Product and Engineering di SAP Signavio, ha evidenziato l’evoluzione del Business Process Management. È stato lui a sottolineare il suo percorso dalla modellazione dei processi agli analytics e ora alla terza generazione di soluzioni con l’AI generativa. Decker ha ribadito l’importanza della velocità nella trasformazione e come il nuovo approccio “plug and gain” riduca significativamente il tempo necessario per gli insight e l’adattamento.

Con le funzionalità AI di SAP Signavio le domande sui processi hanno una risposta

Diversi relatori hanno anche evidenziato la capacità di SAP Signavio di accelerare la trasformazione digitale proprio grazie all’approccio “plug and gain”. Alle aziende viene fornito un punto di partenza predefinito per avviare il proprio progetto di trasformazione basato sui dati SAP ERP Central Component (SAP ECC) e SAP S/4HANA già esistenti. I responsabili possono così capire rapidamente e meglio come funzionano i processi aziendali. Ma anche determinare cosa mantenere e cosa cambiare nel momento in cui intraprendono un percorso trasformativo.

La continua espansione del portfolio di trasformazione aziendale di SAP, con l’annuncio del mese scorso dell’acquisizione di LeanIX, consentirà, insieme a SAP Signavio, di offrire ai clienti una suite completa di strumenti per una trasformazione accelerata, conveniente e continua.

Ottimizzazione dei processi abilitata dall’intelligenza artificiale

Rouven Morato, General Manager e Chief Revenue Officer di SAP Signavio, ha sottolineato la necessità di concentrarsi su sistemi, processi e persone per una trasformazione di successo. Ha evidenziato come SAP Signavio agisca da ponte tra l’IT e il business. Con particolare enfasi sul ruolo cruciale delle persone nel processo di trasformazione. Basandosi sul feedback dei clienti, Morato ha sostenuto l’idea che le persone dovrebbero essere sempre al centro dei percorsi di trasformazione.

I casi di successo italiani su SAP Signavio

Diversi clienti SAP presenti all’evento hanno accolto con favore i nuovi approcci di SAP Signavio per accelerare la trasformazione e incorporare l’AI nelle soluzioni. Tra questi, Emanuele Turra, Group CIO di AFV Beltrame, ha dichiarato: “Sono rimasto colpito dalle possibilità offerte da SAP Signavio di supportare le aziende nell’analisi dei processi utilizzando le funzionalità di AI. In AFV Beltrame abbiamo iniziato il nostro percorso di migrazione a SAP S/4HANA un anno fa. Ora sono curioso di esplorare come SAP Signavio possa ridurre i tempi di analisi e ottimizzare ulteriormente i processi e i KPI per accelerare la trasformazione del nostro gruppo”.

Altre aree di interesse per i clienti hanno riguardato il ruolo di SAP Signavio nell’automazione dei processi. Paolo Pizzigati, IT Manager di Alfasigma, ha dichiarato: “Da questo incontro ho capito che SAP Signavio può aiutare la mia organizzazione a progettare, modellare e ottimizzare la maggior parte dei processi aziendali. Inoltre, può essere uno strumento importante per identificare le aree di miglioramento dei processi e l’automazione delle attività che richiedono tempo, che è un punto chiave nella roadmap di Alfasigma. Prevedo di utilizzare SAP Signavio per condurre un’analisi regolare delle prestazioni dei processi e per identificare i colli di bottiglia e le aree da ottimizzare”.