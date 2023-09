SC Awards 2023 al customer service di ESET

ESET è stato premiato agli SC Awards 2023 per aver fornito servizi di assistenza di prim’ordine. Lo ha reso noto lo stesso specialista globale nel mercato della cybersecurity, che ha portato a casa il riconoscimento nella categoria Excellence Award per il miglior livello di servizio clienti offerto.

SC Awards è il più prestigioso e competitivo programma presente nel mercato della cybersecurity, che premia le soluzioni, le organizzazioni e le persone che guidano l’innovazione e il successo nella sicurezza informatica. Questo riconoscimento premia ESET per aver fornito servizi di assistenza clienti di prim’ordine. Il tutto superando le aspettative e raggiungendo l’obiettivo di garantire la protezione delle aziende contro le minacce presenti oggi sul mercato.

Da ESET servizi localizzati e ad alto contatto, in diversi fusi orari e sedi locali

“Gli SC Awards sono riconosciuti in tutto il mondo dalla community della cybersecurity. Siamo onorati di aver vinto quest’anno il premio per il miglior servizio clienti”, ha dichiarato Brent McCarty, Presidente di ESET North America. “Questo premio testimonia la trasformazione già in atto e i continui investimenti che la nostra azienda pone in essere in ambito customer service. Forniamo, infatti, servizi localizzati e ad alto contatto, attraverso i diversi fusi orari e le sedi locali. Siamo consapevoli che il nostro compito è quello di fornire tranquillità e supporto ai clienti, in quanto siamo riconosciuti come partner per la cybersecurity. E questo premio testimonia l’impegno e l’eccezionale lavoro svolto dai nostri team a livello locale e in tutto il mondo”.

“I vincitori degli SC Award di quest’anno rispecchiano un settore in continua evoluzione”, ha dichiarato Tom Spring, direttore editoriale di SC Media presso CyberRisk Alliance. “Hanno dimostrato una straordinaria agilità di mercato e hanno proposto soluzioni innovative. Così facendo hanno aiutato i clienti a tenere testa ad avversari sempre più sofisticati e alle minacce emergenti. Le strategie e le tecnologie innovative dimostrate da tutti i partecipanti agli SC Award hanno davvero incarnato la notevole innovazione del settore della cybersecurity di quest’anno”.

L’assistenza globale di ESET ha continuato a cercare nuovi modi per differenziare ed espandere le proprie offerte. Lo ha fanno in risposta a minacce sempre più complesse e per aiutare i clienti ad adottare solide posture di sicurezza informatica.

SC Awards 2023 a ESET per…

L’azienda è stata premiata considerando diversi servizi, tra cui:

Impegno per un’assistenza clienti locale e facilmente accessibile nel momento in cui i clienti ne hanno davvero bisogno. L’azienda fornisce assistenza clienti in tutto il mondo, nei fusi orari e nelle lingue richieste. Ad esempio, in Italia, i clienti possono rivolgersi al team di customer service locale che opera presso la filiale italiana di ESET a Milano.

Assistenza multicanale in linea con le preferenze dei clienti. ESET offre ai clienti un’assistenza gratuita via telefono o e-mail. In collaborazione con l’headquarter, ESET gestisce anche un forum di assistenza online in cui i clienti possono confrontarsi con gli esperti dell’azienda.

Documentazione completa, tra cui articoli della Knowledgebase, documenti FAQ all’interno di ESET Security Forum e video tutorial. Per ogni prodotto sono poi disponibili guide online che forniscono informazioni sull’installazione, la configurazione e le funzionalità di diversi prodotti ESET. A ciò si aggiungono le risorse linguistiche localizzate per i mercati internazionali di ESET, tra cui il Canada francofono, lo spagnolo, il tedesco, il Giappone e altri ancora.

Risorse educative e di sensibilizzazione disponibili online. Tra queste anche un programma di formazione sulla consapevolezza della cybersecurity e risorse sempre aggiornate.

“Il mercato della cybersecurity continua a maturare, con aziende che cercano soluzioni di cybersecurity di livello enterprise supportate da servizi gestiti di alto livello”, ha dichiarato McCarty. “Il nostro impegno continuo che ci porta ad erogare il supporto migliore della categoria, distingue ESET in un panorama fortemente competitivo. Attraverso l’erogazione di servizi di security MDR, le aziende possono sfruttare tutti i vantaggi dell’Extended Detection & Response senza dover creare un team interno di esperti di sicurezza digitale o aggiungere ulteriori risorse”.

“Ciò consente di usufruire di funzionalità avanzate, come il triage e l’investigazione, l’analisi dei file, la risposta agli incidenti, la digital forensics, il monitoraggio delle minacce. E persino la ricerca periodica proattiva alle minacce, sfruttando appieno l’expertise sviluppata da un vendor come ESET in oltre 30 anni di esperienza”.

Giunti alla 26a edizione, gli SC Awards 2023 sono molto ambiti e ogni anno registrano un record di iscrizioni. Gli Excellence Awards comprendono 15 categorie e hanno aperto la partecipazione a startup di cybersecurity, investitori e partner finanziari. Le centinaia di candidature per gli Excellence Awards sono state giudicate da una giuria di livello mondiale composta da leader industriali indipendenti provenienti da settori quali sanità, servizi finanziari, produzione, consulenza e istruzione.