Akamai Connected Cloud ridefinisce gli obiettivi di sostenibilità

Il 2030 non è poi così lontano e le aziende si muovono a passo spedito per contribuire a rendere il nostro pianeta più sostenibile. Akamai Technologies, l’azienda cloud che abilita e protegge la vita online, ha condiviso il suo Sustainability Report 2023 insieme a nuovi dati sulle sue iniziative di sostenibilità aziendale. Gli obiettivi di sostenibilità per il 2030 di Akamai sono cambiati, in seguito ai risultati ottenuti con Akamai Connected Cloud, la piattaforma cloud più diffusa al mondo, con oltre 4.100 punti di presenza Edge (PoP).

Akamai Connected Cloud porta i servizi di cloud computing anche in luoghi poco accessibili e scarsamente serviti. La capacità di scalare le risorse computazionali riduce al minimo la necessità di espansione a livello centrale per soddisfare le esigenze degli utenti finali. I punti di presenza più vicini agli utenti finali riducono la distanza percorsa dai dati, rendendo il tutto più efficiente dal punto di vista energetico. La diminuzione del consumo energetico contribuisce a ridurre le emissioni complessive della piattaforma rispetto a un cloud più tradizionale. Inoltre, aiuta a rendere i workloads più efficienti nelle risorse, consentendo l’elaborazione e l’utilizzo più vicino alla sorgente o all’utente finale. Questo migliora contemporaneamente l’affidabilità e la resilienza, riducendo il rischio di tempi di inattività che potrebbero avere un impatto ambientale negativo.

Raggiungere nuovi obiettivi con Akamai Connected Cloud

Per rispettare questo impegno, Akamai intende raggiungere cinque obiettivi con Akamai Connected Cloud entro il 2030:

Emissioni zero. Akamai punta a emissioni nette zero negli Scope 1 e 2 e adotta un approccio “Emission First” per la decarbonizzazione delle infrastrutture, concentrandosi sulle reti ad alta intensità di emissioni. Maggiore efficienza. Akamai sta lavorando per migliorare i consumi energetici attraverso miglioramenti del software e l’implementazione di hardware efficiente in Akamai Connected Cloud. 100% energia rinnovabile. Akamai si impegna ad alimentare Akamai Connected Cloud e le operazioni globali con il 100% di energia rinnovabile. Coinvolgimento dei fornitori. Akamai sta collaborando con i fornitori di rating di sostenibilità aziendale e sta lavorando direttamente con i provider di data center per capire a che punto sono nel loro percorso di sostenibilità e come Akamai può offrire supporto. Pratiche commerciali circolari. Akamai adotta un approccio olistico per sostenere i propri obiettivi attraverso la gestione del ciclo di vita, le best practice in materia di rifiuti elettronici, il coinvolgimento dei clienti e dei dipendenti, gli eventi per la comunità e la promozione pubblica.

L’azienda ha creato un microsite informativo e ricco di dati sulla sostenibilità, accessibile attraverso il sito web di Akamai. All’interno di questo sito, è possibile trovare informazioni riguardo i seguenti contenuti:

Strategia di sostenibilità di Akamai

Progressi verso gli obiettivi di sostenibilità 2030

Key metrics, compresa la contabilizzazione delle emissioni

Programmi e partnership per la sostenibilità

Sistema di Corporate environmental management

Posizionamento di Akamai negli indici ambientali, sociali e di governance (ESG)

Dichiarazioni

“Con il suo importante ruolo nell’ecosistema di Internet, Akamai riconosce di avere la responsabilità di ridurre il proprio impatto ambientale”, ha affermato Mike Mattera, Director of Corporate Sustainability and Chief Sustainability Officer di Akamai. “L’anno scorso Akamai ha presentato Akamai Connected Cloud e i suoi servizi di cloud computing. Questa espansione ha portato con sé una nuova analisi del fabbisogno energetico dell’azienda, delle previsioni e delle fonti per riflettere il continuo sviluppo della nostra piattaforma Edge e cloud massicciamente distribuita”.