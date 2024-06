Scossone del mercato: Cardano supera Ethereum mentre WW3Shiba si prepara per un’impennata di 1000x!

Cardano (ADA) sta superando Ethereum (ETH), la piattaforma rivale di smart contract. Questo sorprendente sviluppo è stato oscurato dall’emergere di WW3 Shiba (WW3S), una nuova altcoin che fonde il meglio delle monete meme, GameFi e SocialFi.

I possessori di ADA stanno monitorando attentamente lo sviluppo, poiché Cardano non è riuscito a impressionare in passato. Ethereum è sceso da un massimo di quasi $ 4.000 a fine maggio a meno di $ 3.400 in meno di un mese. Si prevede che WW3 Shiba aumenterà di 1.000 volte dopo la quotazione, rendendolo una delle migliori nuove criptovalute in cui investire.

Cardano colpito da un attacco DDoS non riuscito

ADA, il token nativo dell’ecosistema Cardano, è leggermente in rialzo dopo che gli sviluppatori hanno impedito un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) che ha preso di mira le monete ADA tenute in staking. Ciò ha aiutato Cardano a evitare tempi di inattività, una mossa che ha lasciato con un palmo di naso chi ha pianificato l’attacco.

È interessante notare che costoro hanno finito per perdere parte dei loro fondi a favore di Cardano. L’attacco fallito non ha avuto molto successo nell’influenzare il prezzo a favore di Cardano. ADA ha guadagnato lo 0,6% nelle ultime 24 ore (al momento in cui scriviamo), raggiungendo un prezzo di $ 0,3938. Cardano sta riacquistando attenzione, con gli analisti che lo definiscono il miglior altcoin da tener d’occhio nelle prossime settimane.

Gary Gensler: “il processo ETF Ethereum sta procedendo senza intoppi”

Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, ha affermato che il processo di lancio di uno spot Ethereum ETF sta procedendo senza intoppi. Questa è una dichiarazione sorprendente da parte di Gensler, che in passato si è mostrato ostile nei confronti del settore delle criptovalute, anche perché arriva dopo il recente annuncio che la società di titoli stava chiudendo la sua indagine su Ethereum.

La SEC ha approvato parzialmente otto spot Ethereum ETF il 23 maggio, portando il prezzo di ETH a un massimo di $ 3.958 il 27 maggio. I guadagni però sono stati di breve durata, poiché Ethereum da allora è passato alla modalità di vendita “sell-off”, scendendo del 15% per essere scambiato a $ 3.386,40. Gli analisti prevedono che la piena approvazione dell’ETF spot Ethereum non innescherà immediatamente un rialzo dei prezzi per ETH.

WW3 Shiba: una nuova meme coin con un potenziale di crescita di 1.000 volte

WW3 Shiba, una nuova meme coin di SocialFi con possibili applicazioni nel mondo reale, si è annunciata tramite un’impressionante prevendita che ha attirato i possessori di Cardano ed Ethereum. La nuova moneta meme sta creando una comunità crescente di investitori e possessori, tanto che i principali esperti chiamano WW3 Shiba il successore di Shiba Inu (SHIB).

Gli investitori sono interessati a WW3 Shiba per il potenziale del suo programma di reddito passivo. I possessori di WW3S avranno infatti diritto fino al 90% in ricompense per lo staking. D’altro canto, WW3 Shiba svilupperà un’esclusiva piattaforma play-to-earn (P2E) in cui gli utenti si batteranno per ottenere ricompense e guadagnare token digitali, oggetti da collezione e altre ricompense in token.

WW3 Shiba ha colpito gli esperti limitando la sua fornitura totale a 4,3 miliardi di token WW3S. Gli investitori stanno accorrendo a frotte per acquistare il 50% della fornitura totale resa loro disponibile nella prevendita, con gli analisti che prevedono un tutto esaurito. Ogni token WW3S costa solo $ 0,001, rendendo WW3 Shiba la migliore nuova criptovaluta in cui investire. Si prevede che WW3 Shiba aumenterà di 1.000 volte quando sarà quotata sugli exchange principali.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla prevendita qui:

Sito web: ww3shiba.com

Twitter: https://x.com/WW3SHIBA

Telegram: https://t.me/WW3SHIBA