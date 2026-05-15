secsolutionforum 2026: le ultime novità sul programma

Secsolutionforum 2026 torna in presenza il 7 e 8 ottobre 2026 a BolognaFiere, all’interno di Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show, l’ecosistema dedicato a e-mobility, traffic, commuting, tlc & data ed environment.

Dopo sei edizioni integralmente online, cresce l’attesa per l’edizione 2026 che prende sempre più forma: il programma si sta ampliando con nuovi speaker di primo piano, pronti a portare sul palco competenze, visioni strategiche e contenuti ad alto valore per il mondo della sicurezza e della cybersecurity. Un segnale concreto della forza e della crescente centralità dell’evento nel panorama nazionale di settore. Più relatori, più contenuti, più opportunità di aggiornamento: secsolutionforum 2026 si conferma l’evento di riferimento per i professionisti della security e della cybersecurity.

L’area espositiva includerà una sala plenaria e cinque palchi formativi, per due giorni intensi con talk show, keynote speech, sessioni di formazione, casi applicativi, workshop ed eventi associativi.

Il programma, già ricco e in fase di definizione, offrirà approfondimenti su soluzioni e tecnologie di ultima generazione, focus normativi (norme, regolamenti nazionali e comunitari, privacy, cyber e norme tecniche), tavole rotonde sui mercati verticali e sui temi di attualità del settore. Gli incontri, suddivisi tra Main Hall e Foro delle Associazioni, coinvolgeranno i protagonisti dell’universo security e cybersecurity: progettisti, impiantisti, system integrator, installatori, vendor, utilizzatori finali (pubblici e privati), Security Manager, CISO, CIO, DPO, funzionari e responsabili PA, e Forze dell’Ordine.

secsolutionforum 2026 si conferma come una vera “piazza” di incontro per i professionisti della cybersecurity e della sicurezza fisica in tutte le sue declinazioni: dalla videosorveglianza all’antintrusione, dal controllo accessi all’antincendio, fino alla sicurezza integrata. Ai partecipanti agli incontri formativi saranno rilasciati crediti formativi.

“Stiamo lavorando alacremente per offrire un programma ricco di spunti e aggiornamenti – dichiara Andrea Sandrolini, Ceo di Ethos Media Group. – L’evento si conferma come il punto di riferimento per i professionisti della security e della cybersecurity, con contenuti di alto valore e opportunità di networking e formazione.”