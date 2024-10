SelfQ identifica i documenti in modo affidabile e veloce

Da oggi è disponibile un nuovo processo che consente di difendersi dalle frodi in modo rapido e sicuro. Si tratta di SelfQ, un nuovo procedimento automatizzato di identificazione ibrida, basato su tecnologie sicure e approvato per l’emissione del certificato di firma qualificata. A lanciarlo, tra i primi in Europa, è InfoCert (gruppo Tinexta), la più grande autorità di certificazione europea. SelfQ accetta e riconosce un ampio numero di documenti a livello internazionale, nello specifico: 190 paesi con 500 documenti diversi, in conformità con lo standard europeo ETSI 119 461.

Come funziona SelfQ?

Il processo, facile e veloce, si basa su tecnologie AI, in particolare sulla lettura ottica dei documenti, la loro validazione di veridicità e sull’analisi biometrica per il riconoscimento del viso e dei movimenti in tempo reale, in conformità con il Regolamento eIDAS e con le linee guida EBA (Autorità Bancaria Europea) a cui tutte le banche europee devono attenersi e il cui rispetto viene vigilato dalle rispettive Banche Centrali.

Il processo SelfQ è molto semplice: l’utente è guidato nel fotografare il proprio documento di identità, che viene validato utilizzando sofisticate tecnologie di identità digitale. Il documento viene abbinato all’utente grazie a un selfie: anche qui viene ingaggiato un sistema basato su AI che riesce a comprendere se effettivamente la persona davanti alla telecamera è reale e confronta il selfie con la foto presente sul documento di identità validato. Se tutti i controlli vanno a buon fine, l’identificazione va a buon fine e l’utente può ottenere il suo certificato qualificato di firma, con cui firmare i propri documenti.

In caso di dubbi, il dossier è passato a un operatore di back-office formato, che esamina il processo e ne valuta la qualità, rafforzando ulteriormente il livello di controllo.

SelfQ è uno dei tanti modi di verifica dell’identità disponibili in TOP, la piattaforma di identity verification e onboarding, strumento fondamentale per tutte le organizzazioni che necessitano di instaurare con i propri prospect e clienti relazioni a distanza sicure, affidabili, digitali, trusted.

Dichiarazioni

“Siamo tra i pochi QTSP in Europa a proporre una soluzione di questo tipo”, ha dichiarato Igor Marcolongo Head of Business Evolution di InfoCert. “L’identificazione con SelfQ equivale a un’identificazione dal vivo, ma con molti più vantaggi: l’esperienza utente remota viene decisamente migliorata e semplificata e, oltre a garantire un risparmio di tempo eliminando al cliente la necessità di dover inserire manualmente i dati, è una soluzione estremamente affidabile grazie alle tecnologie validazione automatica della autenticità dei documenti. Inoltre, è stata approvata da AgID per l’emissione di certificati qualificati, il massimo livello di firma presente in Europa. Il processo è semi-automatico e vede il coinvolgimento dei nostri operatori, altamente formati e qualificati, per validare i casi più specifici, garantendo quindi un’alta protezione contro le frodi di identità. SelfQ è la soluzione ideale per i servizi finanziari: rende possibile agli intermediari soggetti alle normative antiriciclaggio l’implementazione di un processo da remoto che rispetti la normativa vigente emanata da EBA e Banca d’Italia, anche affidandosi al trust offerto da un prestatore di servizi fiduciari come InfoCert”.