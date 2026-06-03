Snowflake e Anthropic accelerano l’adozione dell’AI enterprise

Snowflake, l’AI Data Cloud company, e Anthropic, la società di ricerca e sicurezza sull’AI, hanno annunciato a Snowflake Summit 26 un’evoluzione significativa della loro partnership strategica volta ad aiutare le imprese a passare più rapidamente dalla sperimentazione dell’AI alla produzione.

La crescente domanda di AI governata e pronta per la produzione trova conferma presso gli oltre 13.900 clienti Snowflake: più di 13.600 aziende utilizzano infatti ogni settimana i prodotti AI di Snowflake. L’azienda ha inoltre registrato una rapida adozione delle sue innovazioni come Snowflake Cortex Code – l’agente di coding che permette di lavorare più velocemente, diventato il prodotto in più rapida crescita nella storia di Snowflake con oltre 7100 utenti – e Snowflake Intelligence, l’agente personale che aiuta a lavorare in modo più intelligente.

Facendo leva sulla partnership siglata nel dicembre 2025 che ha visto l’integrazione di modelli Claude direttamente in Cortex AI su tutte le principali piattaforme cloud e ha definito una strategia go-to-market congiunta, Snowflake e Anthropic permettono alle imprese globali di distribuire agenti AI sui loro dati di business più critici. Anthropic fornisce modelli con funzionalità di frontiera attraverso Claude, mentre Snowflake rende Claude enterprise-ready, portandolo direttamente nell’ambiente di dati, governance, sicurezza e collaborazione in cui i clienti già operano. Attraverso Cortex AI, è possibile utilizzare Claude con i propri dati Snowflake, distribuire agenti AI con controlli di livello enterprise e selezionare il modello Anthropic più adatto allo specifico workload senza spostare dati sensibili al di fuori dell’ambiente Snowflake.

“La rapida adozione di modelli come Claude attraverso Snowflake Cortex AI riflette un cambiamento nelle aspettative delle aziende nei confronti dell’AI”, spiega Christian Kleinerman, EVP of Product, Snowflake. “I clienti vogliono un’AI che lavori direttamente sui loro dati governati, non in sistemi isolati. Stiamo registrando una forte domanda su tutti i nostri prodotti AI, con Snowflake Cortex Code che è diventato quello in più rapida crescita nella storia di Snowflake. Insieme ad Anthropic, stiamo aiutando le organizzazioni a passare più rapidamente dalla sperimentazione alla produzione, gettando le basi per l’agentic enterprise, in cui AI, dati e governance lavorano insieme per generare risultati di business concreti.”

“I clienti Snowflake utilizzano sempre più Claude per supportare indagini di cybersecurity, accelerare analisi finanziarie, sviluppare applicazioni dati in produzione e molti altri workflow”, commenta Steve Corfield, Head of Global Business Development & Partnerships, Anthropic. “Snowflake crea l’ambiente dati governato su cui le aziende già fanno affidamento, e Claude porta la capacità di ragionamento per mettere quei dati al lavoro. Insieme consentiamo alle organizzazioni di utilizzare un’AI affidabile sui loro dati di business più critici.”

Crescente trazione nel mercato enterprise presso clienti e partner

Man mano che le aziende adottano l’AI nei workflow critici, i clienti si rivolgono a Snowflake e Anthropic per supportare casi d’uso avanzati che richiedono contesto approfondito, forte capacità di ragionamento e controlli di livello enterprise tra cui supporto ai clienti e analisi finanziaria, ricerca nel settore life science, produttività degli sviluppatori e sales intelligence, dove il contesto di business reale è determinante. Questo slancio abbraccia ogni settore industriale, mentre le organizzazioni cercano di eseguire l’AI direttamente su dati governati all’interno dei sistemi in cui avvengono le attività. L’ecosistema di partner Snowflake estende questo valore, aiutando i clienti comuni a progettare, distribuire e scalare le soluzioni AI di Snowflake e Anthropic per generare risultati di business concreti.

“La collaborazione con Snowflake e Anthropic unisce avanzate capacità AI con una data foundation governata, consentendo alle organizzazioni di integrare l’intelligenza direttamente nei loro processi di business core”, aggiunge Jason Salzetti, Chair and CEO, Deloitte Consulting LLP. “Deloitte svolge un ruolo critico nell’aiutare i clienti a progettare, costruire e scalare queste soluzioni, accelerando il time-to-value e supportando l’allineamento dell’AI agli standard enterprise di rischio, compliance e performance. Questa collaborazione sta aiutando i nostri clienti a trasformare l’AI in risultati di business misurabili.”

Snowflake e Anthropic innovano per portare l’AI governata all’azienda

Snowflake e Anthropic collaborano per permettere alle aziende di costruire un’AI potente, sicura e profondamente radicata nel loro contesto di business. Le due aziende hanno

rapidamente ampliato la loro co-innovazione, lavorando in sintonia per portare capacità AI avanzate in produzione per i clienti enterprise, confermando un impegno condiviso volto a rendere l’AI pratica, governata e scalabile per casi d’uso di business reali. Le principali aree di innovazione includono:

● Applicare AI avanzata ai dati enterprise governati: Snowflake integra i modelli Anthropic Claude in Cortex AI, così i clienti possono sfruttare capacità di ragionamento all’avanguardia su tutti i tipi di dati mantenendo i controlli di governance e sicurezza di Snowflake.

● Mettere i knowledge worker in condizione di trasformare i dati in azioni: Snowflake Intelligence è alimentato da modelli come Claude per abilitare query in linguaggio naturale, ragionamento sui dati enterprise, e trasformare gli insight in azioni. Combinando contesto di business con governance affidabile e modelli AI di frontiera, Snowflake Intelligence aiuta i team ad andare oltre i dashboard statici per scoprire il “perché” e accelerare un processo decisionale più consapevole.

● Accelerare la produttività degli sviluppatori sui data workload enterprise: Cortex Code è anch’esso alimentato da modelli leader come Claude. È progettato appositamente per gli schemi dati, le app dati e i workflow Snowflake, e traduce un singolo prompt in pipeline e app pronte per la produzione, rendendolo ideale per le aziende che gestiscono dati e governance complessi in Snowflake. Le aziende che già utilizzano Claude Code per lo sviluppo di software, API e app possono integrare in modo sicuro i dati Snowflake governati nei loro workflow di sviluppo attraverso il plugin Cortex Code per Claude Code.

● Costruire agenti AI pronti per la produzione su dati affidabili: Cortex Agents, il framework Snowflake per la costruzione di agenti AI enterprise, consente ai clienti di creare agenti che recuperano, ragionano e agiscono su dati enterprise governati, con Claude a supporto di una serie di casi d’uso tra cui l’automazione del supporto clienti, l’analisi dei dati e le operazioni core.

● Semplificare il modo in cui le aziende gestiscono e scalano gli investimenti AI: in quanto uno dei sei launch partner del Claude Marketplace, Snowflake sta lavorando con Anthropic per semplificare il procurement e introdurre modelli commerciali congiunti, consentendo ai clienti di utilizzare gli impegni di spesa già assunti con Anthropic per accedere alle capacità AI di Snowflake e consolidare i propri investimenti in AI.

● Rafforzare la sicurezza e il deployment di un’AI responsabile: Snowflake e Anthropic condividono un impegno verso la sicurezza di livello enterprise, la governance e l’AI responsabile, inclusa la collaborazione sulle nuove capacità di Claude Code Security per identificare, valutare e rimediare le vulnerabilità con supervisione umana integrata.