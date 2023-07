Aruba: non solo hosting, ma anche servizi e-mail e cloud storage

Con la crescita a ritmi sempre più elevati del digitale, serve sempre più spazio per archiviare i propri dati. Per tale ragione, il web pullula di articoli che offrono consigli utili per risparmiare spazio, svuotare le proprie caselle di contenuti eccessivamente pesanti e trucchi su come liberare preziosi gigabyte di memoria. Da oggi un pensiero in meno. Aruba annuncia la disponibilità del nuovo servizio SpazioMail Illimitato, grazie al quale da oggi i possessori di una casella e-mail Aruba non dovranno più preoccuparsi di liberare spazio o aumentare la capienza della propria casella, potendo archiviare tutte le e-mail, illimitatamente.

Aruba, dunque, con SpazioMail Illimitato fornisce ai propri utenti una soluzione definitiva ad un’esigenza destinata a crescere nel tempo e non lo fa solo in ambito e-mail ma anche con il cloud storage. L’azienda, infatti, ha reso disponibile anche l’applicazione Aruba Drive che offre uno spazio cloud illimitato sul quale depositare tutti i propri file, proteggendoli e garantendo facile condivisione e costante reperibilità. Grazie ad Aruba Drive è possibile archiviare e condividere numerose tipologie di file potendo contare – oltre che sullo spazio illimitato – anche su uno spazio di proprietà relativo al proprio nome a dominio. Una volta creato il proprio account e caricati i file sullo spazio online è possibile visualizzarli, condividerli con chiunque si desideri e modificarli usando diversi tool, integrati per lavorare a documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, o per ritoccare foto, organizzare foto e video in album e molto altro.

SpazioMail Illimitato e Aruba Drive vanno ad aggiungersi all’offerta di spazio web e traffico illimitati già presenti nell’offerta hosting Aruba, creando di fatto un ecosistema di servizi che ruota attorno ad un’ampia offerta di soluzioni hosting di qualità.

“Lo spazio non è più un problema. Questo è il concetto chiave alla base delle nuove offerte di Spazio Illimitato con cui Aruba ha voluto risolvere definitivamente una classica preoccupazione di chi usa gli strumenti digitali, a tutti i livelli, professionali e privati – ha commentato Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba – Si tratta di un approccio definitivo ed unico sul mercato che consente agli utilizzatori di non doversi più occupare dei limiti di capienza dei propri servizi web sia che si tratti delle caselle e-mail, di cloud storage o hosting per il sito o l’e-commerce. A questo si aggiunge la garanzia che i propri dati sono conservati in sicurezza e sul territorio italiano e all’interno della rete di Data Center all’avanguardia di proprietà dell’azienda.”

Dettagli SpazioMail Illimitato

Il costo di SpazioMail Illimitato è di 14,99€ + IVA /anno. Fino al 2 Agosto 2023 è possibile registrare o trasferire un Dominio con e-mail acquistando SpazioMail Illimitato a solo 1,00 € + IVA per il 1° anno, al rinnovo a partire da 14,99 € + IVA.

Dettagli Aruba Drive, disponibile in tre diversi piani:

Aruba Drive Easy — per archiviare e digitalizzare file senza limiti di spazio ed accedervi facilmente. Comprende un’utenza, spazio illimitato, registrazione dominio e 5 caselle e-mail. Costi a partire da 50 euro + IVA/anno.

— per archiviare e digitalizzare file senza limiti di spazio ed accedervi facilmente. Comprende un’utenza, spazio illimitato, registrazione dominio e 5 caselle e-mail. Costi a partire da 50 euro + IVA/anno. Aruba Drive Advanced — per disporre di uno spazio di archiviazione sincronizzato con applicazioni desktop e mobile e integrato con strumenti di lavoro in grado di ottimizzare l’efficienza nelle attività quotidiane. Comprende un’utenza, spazio illimitato, registrazione dominio e 5 caselle e-mail, strumenti integrati e sincronizzazione con app. Costi a partire da 100 euro + IVA/ anno.

— per disporre di uno spazio di archiviazione sincronizzato con applicazioni desktop e mobile e integrato con strumenti di lavoro in grado di ottimizzare l’efficienza nelle attività quotidiane. Comprende un’utenza, spazio illimitato, registrazione dominio e 5 caselle e-mail, strumenti integrati e sincronizzazione con app. Costi a partire da 100 euro + IVA/ anno. Aruba Drive Professional — si tratta della soluzione più completa, ideale per il lavoro in team e in azienda. Comprende dieci utenze, spazio illimitato, registrazione dominio e 5 caselle e-mail, strumenti integrati e sincronizzazione con app. Costi a partire da 300 euro + IVA/anno.

In aggiunta, fino al 20 dicembre 2023 è disponibile una promozione che prevede uno sconto del 50% per il primo anno su tutti i piani.