Suggerimenti per disinstallare le app dal Mac

Spostare un’app nel cestino non significa averla eliminate del tutto. Rimangono degli elementi nascosti che possono creare problemi e rallentare le funzionalità del Mac. Come fare per togliere queste app ed essere sicuri di averlo fatto nel modo completo?

Spostare il tutto nel cestino non garantisce l’eliminazione dell’app desiderata

Devo togliere un’app dal pc. Vado sulla stessa, la trascino nel cestino e il gioco è fatto. No, in realtà non è così. Nonostante la stessa app sia stata eliminata rimangono delle componenti come file di preferenza e cache che potrebbero creare dei problemi alla memoria e alla funzionalità del Mac. Certamente le app che non si utilizzano più andranno eliminate ma bisogna sapere come farlo nella maniera esatta, avendo la sicurezza di non lasciare nulla sulla memoria del computer.

Il Mac lavora al meglio se le app inutili vengono tolte dalla memoria

Sapere come cancellare le app terze sul Mac nella maniera giusta significa permettere a questo pc di lavorare al meglio nel caso si utilizzasse per la propria professione, per svago o a casa. Ci sono file nascosti che dovranno essere eliminati: abbiamo accennato alle cache e ai file di supporto ma potremmo aggiungere le impostazioni delle app stesse, le icone binare, i salvataggi degli stati, la libreria. Ci sono dei programmi utili in tal senso, altri che invece non riescono a togliere le app di sistema come, ad esempio, Safari: potranno però eliminare i dati associati alle applicazioni di sistema e successivamente ripristinarle.

App che si eliminalo da sole, altre che manualmente è difficilissimo togliere

Molte app risultano “intelligenti” anche sotto questa tematica, Perché? Riescono a eliminarsi da sole. Hanno infatti un sistema di disinstallazione integrato, una utility che si autodistrugge: parliamo di molte app terze scaricate dalla rete. Se invece facessimo riferimento alle app proprie di Mac allora sarà possibile l’eliminazione tramite Apple Store. Attenzione però: controllate che gli abbonamenti non serviranno più, andranno allo stesso modo eliminati. Alcune app però non ne vogliono sapere di essere eliminate il metodo manuale può fallire nell’impresa. Si tratta di elementi di MacOs che sono preinstallati e anche protetti dal sistema. Allo stesso tempo altri elementi non verranno eliminati perché sono aperti.

E se le app fossero bloccate?

Insomma, ci sono dei programmi specifici che possono garantire un’eliminazione totale delle app, come per esempio quelle “nascoste” che solo ad un prima controllo risultano tolte. Togliere app e file inutili garantisce sì spazio al Mac ma anche una funzionalità migliore. Per le app bloccate bisognerà andare nella cartella applicazioni fino a “ottieni informazioni”. Togliendo la spunta al blocco si potrà trascinare il tutto nel cestino.

Consigli utili e sicurezza di togliere le app inutili, parlate col personale specializzato

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi al personale qualificato che saprà indirizzarvi verso la scelta più giusta e anche sicura. Il Mac è un pc di altissimo livello che però può presentare delle noie di vario genere: risolverle significa riportalo alle funzionalità originali nel caso in cui si utilizzasse per lavoro ma anche per svago, magari a casa.