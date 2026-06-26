Supply chain AI: Tesisquare lancia la nuova piattaforma 8.0 basata sui dati

In uno scenario globale caratterizzato da instabilità geopolitica, nuove barriere commerciali e crescente pressione sulla resilienza delle filiere, la capacità di governare dati, processi e relazioni lungo la supply chain diventa un fattore strategico per la competitività delle imprese. È questo il messaggio emerso dall’evento clienti biennale di Tesisquare, azienda specializzata nelle soluzioni per la digital supply chain, che si è svolto presso le Cantine Fontanafredda, nel cuore delle Langhe.

L’appuntamento ha riunito oltre 170 supply chain leader e CIO provenienti da importanti aziende italiane e internazionali, offrendo un momento di confronto sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il settore e sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

L’evento ha segnato anche una tappa significativa nel percorso di crescita dell’azienda, con il passaggio di testimone tra il fondatore Giuseppe Pacotto e il nuovo Amministratore Delegato Salvatore Paparelli, chiamato a guidare Tesisquare in una nuova fase di sviluppo orientata all’internazionalizzazione e al rafforzamento della struttura manageriale.

“Da oltre trent’anni in Tesisquare guidiamo il cambiamento. Oggi le sollecitazioni del mercato sono più intense che in passato, ma continuiamo a guardare al futuro con la stessa determinazione” ha dichiarato Giuseppe Pacotto, fondatore e presidente di Tesisquare. “Il passaggio della guida operativa a Salvatore Paparelli si inserisce in questo percorso di crescita e continuità, rafforzando ulteriormente la governance dell’azienda e creando le condizioni per affrontare con successo le sfide e le opportunità dei prossimi anni.”

“La supply chain sta vivendo una trasformazione senza precedenti e le aziende hanno bisogno di piattaforme aperte, flessibili e capaci di evolvere rapidamente” ha commentato Salvatore Paparelli, Amministratore Delegato di Tesisquare. “La nostra visione è quella di costruire un ecosistema collaborativo che metta il dato al centro dei processi decisionali e consenta ai clienti di cogliere appieno il valore dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo, alla sicurezza e all’interoperabilità”.

Tra i keynote speaker dell’evento, Carlo Alberto Carnevale Maffé, docente della SDA Bocconi School of Management, ha evidenziato come la globalizzazione stia assumendo nuove forme, passando da una rete globale integrata a un sistema di blocchi regionali sempre più interdipendenti e competitivi. In questo contesto, la supply chain evolve da funzione operativa a vero e proprio “sistema nervoso digitale” dell’impresa, chiamato a garantire resilienza, visibilità e capacità di adattamento.

Pierre-François Kaltenbach, Supply Chain Lead EALA di Accenture, ha invece posto l’attenzione sulla necessità di un cambiamento culturale nell’adozione dell’intelligenza artificiale. Secondo Kaltenbach, il valore della GenAI non dipende dalla tecnologia in sé, ma dalla capacità delle organizzazioni di valorizzare il patrimonio informativo aziendale, migliorare la qualità dei dati e sviluppare modelli che mettano le persone al centro dell’innovazione. Kaltenbach prosegue dicendo che le aziende dovranno prepararsi all’evoluzione del modello SaaS in cui le applicazioni verticali si evolveranno integrando funzionalità intelligenti sempre più avanzate, aprendo nuove opportunità di innovazione e crescita per le aziende tecnologiche e per l’intero ecosistema digitale spostando il valore verso risultati intelligenti e orientati agli obiettivi.

La Piattaforma 8.0

Le riflessioni emerse durante le due giornate trovano una sintesi concreta nella presentazione della piattaforma Tesisquare 8.0, la nuova evoluzione della piattaforma digitale dell’azienda. Progettata per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più complesso e dinamico, la soluzione integra funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa mantenendo il presidio decisionale umano e adottando un approccio aperto alle tecnologie presenti sul mercato.

“Non crediamo in modelli chiusi o in ecosistemi isolati” ha aggiunto Paparelli. “Vogliamo essere una piattaforma aperta, capace di integrare le migliori innovazioni disponibili e di sviluppare nuove funzionalità insieme ai nostri clienti. La nostra idea di AI è partecipativa, collaborativa e orientata alla creazione di valore concreto per le imprese”.