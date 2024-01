Switchgear, busway e soluzioni modulari integrate: Vertiv aumenta la produzione

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha dichiarato di aver incrementato di oltre il 100% le capacità produttive di switchgear, busway e soluzioni modulari integrate (IMS) dopo aver rilevato, nel novembre 2021, le attività di E&I Engineering e PowerBar Gulf, e prevede di raddoppiare tali capacità con ulteriori ampliamenti entro la fine del 2025.

I piani di espansione consentono a Vertiv di sostenere gli impegni attuali e l’accelerazione della domanda di infrastrutture di alimentazione per data center, in particolare per i siti di colocation e hyperscale, comprese le applicazioni per l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni.

Nei due anni successivi all’acquisizione di E&I Engineering e PowerBar Gulf, Vertiv ha ampliato la propria produzione globale di switchgear, busbar e soluzioni modulari per l’energia, aprendo nuovi stabilimenti e incrementando la produzione di quelli esistenti, con il risultato di avere reso disponibili oltre 1.000 posti di lavoro aggiuntivi nel 2023.

Con interventi di ampliamento già avviati, Vertiv prevede di poter più che raddoppiare la capacità produttiva di switchgear, busbar e soluzioni modulari entro i prossimi due anni.

“Quando abbiamo acquisito il comparto di switchgear e busway per completare il portfolio di gestione dell’energia end-to-end per i data center e altre applicazioni critiche in ambito commerciale e industriale, avevamo previsto che questa gamma di prodotti ci avrebbe permesso di offrire maggiore valore e soluzioni superiori ai nostri clienti”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Con la crescita vertiginosa del volume di traffico dati, rafforzata dalla rapida accelerazione dell’intelligenza artificiale, la domanda attuale sta superando le proiezioni che avevamo elaborato in fase di acquisizione di E&I. Vertiv sta rispondendo a questa accelerazione della domanda investendo in unità produttive in aree e località chiave, potenziando le attività in tutto il mondo e rispondendo in modo flessibile alla futura domanda di gestione dell’energia.”

Albertazzi ha inoltre osservato che la crescita dell’AI e di altri sistemi di calcolo ad alte prestazioni sta generando una richiesta di capacità e innovazione nell’intero portfolio di offerta dell’azienda, tra cui la gestione dell’alimentazione, il thermal management e le soluzioni modulari prefabbricate. “L’investimento in maggiori capacità in tutte le regioni globali è in linea con la nostra strategia di consentire la crescita del settore e di realizzare una supply chain resiliente”, ha concluso Albertazzi.

L’espansione delle proprie capacità di produzione di switchgear, busbar e soluzioni modulari integrate, attraverso un maggiore utilizzo e l’ampliamento dell’area di produzione, è in corso in South Carolina (Stati Uniti), Messico, Slovacchia, Emirati Arabi Uniti, Irlanda e Irlanda del Nord