TeamSystem crede in un’IA accessibile a tutte le imprese e alla PA

Si è tenuto il 31 maggio e il 1° giugno a Rapallo, il 53° Convegno Nazionale Giovani Imprenditori che ha visto il susseguirsi di istituzioni, politica, startup e grandi imprese, con la loro visione su temi di attualità e di frontiera. Tra le aziende protagoniste non poteva mancare TeamSystem, tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti.

L’evento, che si tiene ogni anno, dal 1970 a Rapallo, è stato un susseguirsi di tavole rotonde, speech e talk con protagonisti il mondo della politica, dell’industria e della società.

Tra gli interventi di spicco segnaliamo quello di Federico Leproux, CEO di TeamSystem, relativo alla “democratizzazione” dell’Intelligenza Artificiale (IA) nella Pubblica Amministrazione e nelle imprese italiane: “L’Intelligenza Artificiale rappresenta una componente fondamentale della transizione digitale che da qualche tempo ormai sta contribuendo a innalzare il livello di competitività del nostro tessuto imprenditoriale e dell’intero Paese. Se per anni la tecnologia si è focalizzata sul miglioramento dell’esperienza utente, con il linguaggio naturale dell’IA possiamo ora avere anche un supporto in più sui contenuti del lavoro che stiamo svolgendo, per concentrarci al meglio sulla qualità, lasciando al digitale la gestione dell’aspetto quantitativo e delle attività a minor valore aggiunto. Adesso, è necessario che le Istituzioni e i player di tecnologia lavorino di sistema per rendere l’IA maggiormente disponibile per le imprese – anche di piccole dimensioni – e per la pubblica amministrazione locale”.