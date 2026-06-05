TrendAI entra a far parte di Project Glasswing di Anthropic

TrendAI, specialista globale di AI security e business unit di Trend Micro, è entrata a far parte di Project Glasswing di Anthropic, l’iniziativa che supporta le organizzazioni nell’identificare e risolvere le vulnerabilità nei sistemi software critici. Come parte del programma, TrendAI utilizzerà Claude Mythos Preview di Anthropic per supportare la revisione e l’analisi del codice software, aiutando i ricercatori che si occupano di intelligence sulle minacce a trasformare la scoperta accelerata delle vulnerabilità in una divulgazione coordinata, che include attività di remediation in base alle priorità e una riduzione misurabile dei rischi attraverso la schermatura delle vulnerabilità e il virtual patching.

L’AI accelera la scoperta delle vulnerabilità. TrendAI ritiene che questa sia una possibilità importante per il mercato, che rientra nell’ampio ecosistema collaborativo a cui TrendAI contribuisce attivamente da decenni, insieme a organizzazioni come Anthropic.

“Condividiamo gli obiettivi di Anthropic di utilizzare l’AI per rendere tutti i software più sicuri. Le organizzazioni dipendono sempre più da software che operano su scala enorme e supportano funzioni aziendali critiche.” Afferma Rachel Jin, Chief Platform and Business Officer e Head of TrendAI, una Business Unit di Trend Micro. “Project Glasswing rappresenta un’importante opportunità per esplorare come l’AI avanzata possa aiutare i fornitori di software a identificare in anticipo le vulnerabilità e a migliorare la sicurezza e la resilienza dei sistemi su cui i clienti fanno affidamento ogni giorno.”

TrendAI si unisce alla crescente community di organizzazioni che partecipano a Project Glasswing, con l’obiettivo di comprendere al meglio in che modo i modelli AI avanzati e di frontiera possano supportare i sistemi di difesa e migliorare la sicurezza delle infrastrutture software critiche.

Le informazioni raccolte all’interno del programma contribuiranno a informare l’intero mercato e a rafforzare la sicurezza dell’ecosistema digitale.